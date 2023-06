Elmos Semiconductor - Verkauf der Waferproduktion beflügelt

Bei den Spezialisten für Sensoren und Chips für die Automobilindustrie laufen die Geschäfte rund. Elmos Semiconductor rechnet auch in den kommenden Quartalen mit einer hohen Nachfrage und hält sein Wachstumstempo gleichzeitig hoch. Allein im ersten Quartal kletterte der Umsatz bei Elmos um satte 36 Prozent auf 131 Mio. Euro. Das EBIT legte sogar um 63 Prozent auf 31,8 Mio. Euro zu. Gestern meldete der Konzern, die Waferproduktion an Littlefuse aus den USA verkaufen zu wollen und den Fokus auf die Forschung und Entwicklung sowie den Testbetrieb zu legen.

Der Blick auf den Chartverlauf von Elmos zeigt die Aktie zuletzt mit einem erfolgreichen Boden um den 200-Tage-Durchschnitt sowie der Kursmarke von rund 65,00 Euro, die letzten zwei Tage waren von außerordentlich dynamischen Kursgewinnen geprägt, sodass bald sogar ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs anstehen könnte. Anzeichen für größere Trendwendesignale liegen derzeit nicht vor.

Taktgeber EMA 200

Die Kursdynamik der letzten Tage sollte sich im besten Fall fortsetzen und das Wertpapier von Elmos Semiconductor mindestens über die Junihochs von 77,80 Euro anheben. Nur in diesem Fall dürften weitere Gewinne für das Wertpapier an 82,60 und schließlich die Jahreshochs bei 93,90 Euro abgeleitet werden. Vielleicht versucht die Akte im Anschluss sogar den dreistelligen Kursbereich zu erreichen. In jedem Fall dient der 200-Tage-Durchschnitt bei Elmos als eindeutiger Taktgeber. Sollte nämlich diese wichtige Unterstützung durch einen Bruch von 63,90 Euro gebrochen werden, müssten sofortige Abschläge auf die Verlaufshochs aus Ende 2021 auf rund 60,00 Euro einkalkuliert werden und würden sich tendenziell dann für ein Short-Investment anbieten.

Widerstände: 75,30; 76,00; 76,60; 77,80; 78,90; 80,70 Euro

Unterstützungen: 72,50; 71,30; 70,40; 68,50; 67,80; 65,90 Euro

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Euro

Knock-Out in Euro

Faktor

Letzter Bewertungstag

Elmos

HC3WZG

4,17

55,93258

62,924153

5,00

Open End

Elmos

HC6JBK

7,40

62,14646

67,584275

9,00

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Basispreis in Euro

Knock-Out in Euro

Faktor

Letzter Bewertungstag

Elmos

HC44C9

1,31

83,879719

76,892538

-5,00

Open End

Elmos

HC6P0D

1,06

80,444444

74,813333

-9,00

Open End



Faktor Optionsschein Long auf Elmos für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieFaktor Optionsschein Short auf Elmos für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

