Elliott Wellen Analyse DAX Index 20.3.2024

beim DAX-Index ist es sehr wahrscheinlich, dass sich dieser seit dem 28.9.2022 (11.862,84 Punkten) innerhalb einer komplexen Zig Zag Korrekturformation in Aufwärtsrichtung befindet.



In der ersten Kursgrafik ist zunächst der zu analysierende Kursverlauf zu sehen. Der Startpunkt ist mit einem roten Kreis gekennzeichnet. DAX Index Chart 1:





Aufgrund des in der nächsten Grafik umkreisten Bereichs erscheint eine Impulsstruktur als unwahrscheinlich. DAX Index Chart 2:





Dieser Bereich ist in der nächsten Kursgrafik vergrößert dargestellt. In der Kursgrafik sind die Bewegungsmuster kommentiert, die zu der Annahme führen, dass sich der DAX-Index derzeit innerhalb einer Korrekturformation in Form einer überschießenden B-Welle befindet. DAX Index Chart 3:





Die Initial-Zählung sieht wie folgt aus. Es liegt ein Zig-Zag Korrekturmuster vor. DAX Index Chart 4:





Bei der Betrachtung des Tagescharts fällt es zudem schwer, ein klares Impulsmuster zu erkennen. Eine Einordnung in eine Impulswelle erscheint unsymmetrisch.



In der nachfolgenden Kursgrafik ist die Zählung zu sehen, die m.E. richtig ist. Demzufolge befindet sich der DAX-Index derzeit innerhalb der letzten Welle eines Double-Zig-Zags. Der DAX-Index sollte im Kursbereich von 18.130-18.380-18.675 Punkten innerhalb des Zeitraums vom 15.4.2024 bis zum 23.5.2024 einen Hochpunkt sehen. Hierzu müsste die jeweilige X-Sequentials Aufwärtstrendmarke unterboten werden und der DAX-Index müsste unterhalb dieser notieren. Die aktuelle Aufwärtstrendmarke verläuft bei 17.550 Punkten. Sollte der DAX-Index nicht innerhalb des markierten Zeitraums korrigieren, dann besteht die Möglichkeit eines Kursanstiegs bis 19350 Punkten. In diesem Fall wäre die Zählung, um blaue A-B-C-Kennzeichnungen zu erweitern. Ein Hochpunkt wäre in diesem Fall im August 2024 zu erwarten. Das derzeitige Korrekturziel in Abwärtsrichtung liegt bei 13.200 Punkten, mit einem Zeitziel für einen Tiefpunkt im Oktober 2024 oder im März 2025. Dieser Korrektur würde sich eine Aufwärtsbewegung mit neuen Hochpunkten oberhalb von 20.000 Punkten anschließen. DAX Index Chart 5:





