Eli Lilly: Der Pharmagigant profitiert von einer breiten Arzneimittel-Basis und seiner tiefen Pipeline!

Rückblick

Die Papiere des Pharmagiganten zählen zu den Dauerläufer-Aktien. Die Kernkompetenz von Eli Lilly liegt in der Erforschung, der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln aus den Bereichen Neurowissenschaft, Endokrinologie, Infektionen, Herz- und Kreislauferkrankungen und der Onkologie. Im heurigen Jahr sahen wir bereits eine starke Vorstellung der Pharma-Aktie. Auf den letzten Anstieg der Kurse folgte abermals ein Pullback zum EMA-50, wo die Käufer wieder parat standen.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 08.11.2023, Kürzel: LLY, Kurs: 595.40 USD, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Eli Lilly ist bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten ganz vorne mit dabei und auch ein Spezialist auf dem Gebiet der Diabetes-Medikamente. Die chronische Krankheit spült weiterhin viel Geld in die Kassa. Der Arzneimittelhersteller hat auch eine tiefe Pipeline mit Dutzenden von Kandidaten, welche das Sortiment in Zukunft erweitern könnten. Das Medikament Mounjaro stand dabei in Q3 im Rampenlicht und könnte bald eine Zulassung als Appetitzügler bekommen. Bei einem temporären Rücksetzer könnte eine Positionseröffnung aussichtsreich sein.

Bei Umkehrsignalen im Bereich der 50-%-Marke des letzten bullischen Impulses ließe sich eine Long-Position eröffnen. Nach dem Entry könnte man den Trade unterhalb des EMA-50 absichern.

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in LLY

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 08.11.2023

