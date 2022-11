Element Solutions: die Bullen könnten hier in Kürze das Ruder übernehmen!

Die Krise hat voll zugeschlagen. Kommt der Turnaround bei Element Solutions (ESI) JETZT? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ESI ISIN: US28618M1062

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Das Wertpapier des Spezialisten für Elektrochemie verlor in den vergangenen sechs Monaten rund 17 Prozent seines Kurswertes. Der Rücksetzer zwischen die gleitenden Durchschnitte und die Inside-Candle-Formation der letzten Tage könnten jedoch einen Bounce in Richtung Norden vorbereiten. Zudem gibt es auf der Unterseite eine solide Unterstützung.

Chart vom 01.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 17.33 USD





Meine Expertenmeinung zu ESI

Meinung: Das Unternehmen aus Fort Lauderdale in Florida konnte 2021 einen Geinnsporung von über 173 Prozent hinlegen. Die letzten Quartalszahlen fielen weniger gut aus, weil die Nachfrage aus wichtigen Sektoren wie Automobil und Elektronik nachgelassen hatte. Hinzu kamen enorme Kostensteigerungen bei Energie und Rohstoffen. Dennoch: Themen wie Elektromobilität und Digitalsierung lassen sich nicht aufhalten und so dürfte die Flaute von begrenzter dauer sein. Auch der Hype um die Rohstoffpreise hat sich etwas relativiert und so könnte auf der Kostenseite eine Entlastung erfolgen.

Setup

Mögliches Setup: Mit dem Trigger über der letzten Tageskerze und dem Stopp Loss unter der oben genannten Unterstützungsline kommen wir auf eine recht knappe Risikospanne. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 27. Oktober. Frische Zahlen gibt es am 25. Januar, so dass ein länger laufender Swingtrade ohne Überraschung bei den Earnings denkbar wäre.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ESI.

Veröffentlichungsdatum: 01.11.2022

