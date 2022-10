Element 29: Neue Bohrungen spüren hochgradiger Kupferverzung nach

Erst vor wenigen Tagen hat die kanadische Element 29 Resources (TSXV ECU / WKN A2QKKG) auf ihrem Kupferprojekt Eldia in Peru eine erste Ressource von mehr als 2 Milliarden Pfund des roten Metalls nachgewiesen. Wie das Unternehmen von CEO Steve Stakiw jetzt mitteilt, hat man bereits mit Bohrungen begonnen, um diese Ressource noch auszuweiten!



Denn wie Element 29 soeben meldete, hat man schon ein auf rund 2.000 Meter ausgelegtes Bohrprogramm auf Elida angestoßen, mit dem vor allem auf Ausdehnungen der bereits identifizierten, hochgradigeren Vererzung innerhalb der Lagerstätte Zone 1, hier wurde die Ressource abgegrenzt, getestet werden soll.



Insbesondere geht es darum, einen nahe der Oberfläche gelegenen, hochgradigeren Teil der Ressource, der 34,1 Mio. Tonnen bei 0,55% Kupfer, 0,037% Molybdän und 4,4 g/t Silber umfasst, auszuweiten. Denn diese verfügt laut dem Unternehmen über das Potenzial, in den ersten Jahren eines möglichen Minenbetriebs mit nur minimaler Abraumbeseitigung abgebaut zu werden. Was eine kostengünstige Förderung ermöglichen könnte.



Doch Zone 1 ist nur das erste von fünf vergleichbaren Zielen auf dem Projektgebiet von Elida, wobei die Zonen 2 bis 5 noch nicht mit Bohrungen untersucht wurden. Das aber will Element 29 jetzt ändern und erste Testbohrungen auf Zone 2 durchführen, wo geäderter und ausgelaugter Porphyr zutage tritt. Man darf also gespannt sein!



Oder wie CEO Stakiw erläutert: „Dieses Phase-2-Bohrprogramm wird es uns ermöglichen, unser Kupferprojekt Elida weiter zu erproben und zusätzliches oberflächennahes, höhergradiges Mineralisierungspotenzial innerhalb unserer Lagerstätte Zone 1 zu bewerten, wo wir vor kurzem eine erste abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 321,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,32 % Kupfer, 0,03 % Molybdän und 2,6 Gramm pro Tonne (g/t") Silber zusammen mit einem niedrigen modellierten Strip-Ratio von 0,74:1 bekannt gaben.“





Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element 29 Resources halten kann und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Element 29 Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Element 29 Resources berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.