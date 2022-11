Element79 Gold unterzeichnet Absichtserklärung zum Verkauf einiger „Battle Mountain“-Projekte

Der Edelmetall-Explorer Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, FFM: CA28619A1012, WKN: A3E41D) hat in kurzer Zeit eine beachtliche Menge an Assets zusammengetragen. Das erst im Februar 2020 gegründete Unternehmen verfügt aktuell über zwanzig Einzelprojekte in drei Ländern. Wie der Explorer mit der XXL-Projektpalette am Donnerstag meldete, soll nun jedoch ein Teil des sogenannten „Battle Mountain“-Portfolios den Besitzer wechseln. Element79 unterzeichnete eine Absichtserklärung zum Verkauf von fünf der insgesamt fünfzehn Grundstücke. Geschäftspartner sind die Unternehmen Centra Mining Ltd. und Valdo Minerals Ltd.

Der Verkauf von Projekten im jungfräulichen oder frühen Entwicklungsstadium ist eine der Geschäftsstrategien von Element79 Gold, die der Unternehmensfinanzierung zugutekommt. Auf diese Weise, und mit der möglichen Wiederinbetriebnahme zweier Minen in Peru (dazu unten mehr) soll unter anderem die Weiterentwicklung des Firmenflaggschiffs „Maverick Springs“ finanziert werden.

Das „Battle Mountain“-Portfolio

Es haben sich Interessenten für immerhin gleich ein Drittel des „Battle Mountain“-Portfolios gefunden, ein Konvolut von fünfzehn Projekten unterschiedlicher Größe, die sich vorwiegend auf dem Battle-Mountain-Trend (einem parallel zum bekannten Carlin-Trend verlaufenden Goldtrend) und in Frühphasen ihrer Exploration befinden. Auf dem Battle-Mountain-Trend im Nordosten des US-Bundesstaats Nevada befinden sich zahlreiche Goldminen.

Die Absichtserklärung

Verkauft werden sollen die fünf Projekte an Centra Mining Ltd. und Valdo Minerals Ltd. Die unterzeichnete, unverbindliche Absichtserklärung sieht folgende Bedingungen vor.

Die Liegenschaften, die an Centra übergehen sollen, sind „Long Peak“ und „Stargo“ (zu den Projektdetails unten mehr). Centra erwirbt von Element79 sämtliche Beteiligungen und Verpflichtungen an diesen Projekten im Austausch für einen Gesamtbetrag von 1.000.000 CAD, zahlbar durch die Ausgabe von 2.500.000 Centra-Stammaktien zu einem angenommenen Stückpreis von 0,40 CAD. Die Absichtserklärung von Centra ist nicht bindend und unterliegt einer Exklusivitätsfrist von 180 Tagen.

Valdo Minerals interessiert sich für die drei Projekte „North Mill“, „Elder Creek“ und „Elephant“. Hierfür sehen die Bedingungen der unverbindlichen Absichtserklärung eine Gesamtvergütung von 1.125.000 CAD vor, die durch die Ausgabe von 3.750.000 Valdo-Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,30 CAD pro Aktie geleistet wird. Auch hier ist die Absichtserklärung nicht bindend und hat eine 180-tägige Exklusivitätsfrist.

Einnahmen für die Hauptprojekte

James Tworek, der Präsident und Geschäftsführer von Element79 äußerte sich in einem Statement zur Verkaufsabsicht. Er sagte, die mögliche Veräußerung der betreffenden Claim-Blöcke ermögliche es Element79 Gold, weiterhin zusätzliche Werte aus dem umfangreichen Portfolio aussichtsreicher Grundstücke zu generieren, während das Unternehmen sich auf die rasche Erschließung der wichtigen, hochgradigen Goldvorkommen konzentriere. In Bezug auf das „Battle Mountain“-Portfolio ergänzte er, das Unternehmen sei der Ansicht, dass es mehrere zusätzliche Ziele enthalte, die umfangreiche Schürf- und Explorationsarbeiten rechtfertigen, um die historischen hochgradigen Proben weiter zu validieren.

Die Projekte im Einzelnen

Bei den betreffenden Liegenschaften handelt es sich um vier Projekte im Lander County und eines im Nye County, zu denen teils Daten aus historischen Explorationen vorliegen.

„Long Peak“ (Lander County, 34 unpatentierte Claims) liegt in der Nähe von Copper Basin und der Mine „Copper Canyon“. Das Projekt bietet bedeutende (historische) Perspektiven, die weitere (moderne) Explorationen rechtfertigen.

„Stargo“ (im Nye County, 337 unpatentierte Claims) liegt südlich des Battle-Mountain-Trends. Attraktiv an dem sehr großen Claim-Block sind die dortigen Wirtsgesteine, Intrusionen aus dem Tertiär und strukturelle Aufbereitungen entsprechenden Alters, die ebenfalls ein interessantes Gebiet für die Entwicklung von Explorationszielen darstellen.

Das „North Mill Creek“-Projekt liegt im Lander County und besteht aus sechs unpatentierten Claims am Rand des sogenannten Goat Window. Beim Goat Window handelt es sich um einen Aufschluss von Gesteinen der unteren Platte unterhalb der Roberts-Mountains-Überschiebung, die wiederum das günstige Karbonat für Carlin-Typ-Goldlagerstätten beherbergen. Vorangegangene Bohrungen auf dem Areal zeigten ermutigende Resultate, die weitere Explorationen rechtfertigen.

Das „Elder Creek“-Projekt, ebenfalls im Lander County in Nevada, besteht aus dreiundzwanzig unpatentierten Claims und umfasst die historische Tagebaugrube „Elder Creek“. Die Mine befindet sich in den Gesteinen der oberen Platte. Angenommen wird, dass es sich bei dem Minengebiet um ein Leck der unteren Platte der Roberts-Mountains-Überschiebung handelt. Das ist ein Hinweis darauf, dass tiefer gelegene Ziele eine ansehnliche Mineralisierung in verkrümmten und antiklisch gefalteten Sedimentschichten beherbergen könnten.

„Elephant“ schließlich besteht aus 197 Claims am Fuß der Halden des Betriebs „Phoenix“ (Nevada Gold Mines). Auf „Elephant“ gibt es ein bedeutendes Pediment-Ziel mit verschiedenen Bedeckungstiefen, welche aus der Verschiebung von Verwerfungsblöcken resultieren. (Als Pediment oder Fußfläche bezeichnet man eine schuttfreie Übergangszone zwischen Gebirge und Ebene). Das Vorhandensein einer Mineralisierung und das Zielmodell für „Elephant“ wurden durch historische Bohrungen in begrenztem Umfang nachgewiesen.

Über Element79 Gold Corp.

Das in Vancouver ansässige Mineralexplorationsunternehmen Element79 Gold Corp. beschäftigt sich mit Erwerb, Exploration und Erschießung von Bergbaugrundstücken, mit Fokus auf Gold. Vorzeigeprojekt von Element79 ist „Maverick Springs“ im US-Bundesstaat Nevada, gelegen in einem wichtigen Bergbaudistrikt zwischen den Countys Elko und White Pine. Für „Maverick Springs“ besteht eine NI 43-101-konforme, grubengebundene Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2021, die eine abgeleitete (inferred) Ressource von 3,71 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem je-Tonne-Gehalt von 0,92 Gramm Goldäquivalent (0,34 Gramm Gold und 43,4 Gramm Silber je Tonne) beziffert.

Mit dem Erwerb von „Maverick Springs“ ging das oben skizzierte „Battle Mountain“-Portfolio entlang des Battle-Mountain-Trends einher. Hier setzt Element79 Gold auf weitere Explorationsmöglichkeiten beziehungsweise Verkauf und Ausgliederung.

In Peru hält Element79 die 100-prozentige Beteiligung an den ehemals produzierenden Minen „Lucero“ (einer der höchstgradigen Untertageminen Perus) und „Machacala“. Beide zurzeit ruhenden Betriebe wären in kurzer Frist reaktivierbar.

Auch in Kanada ist Element79 Gold aktiv: So besteht in British Columbia eine Absichtserklärung zum Erwerb des hochgradigen Projektes „Snowbird“ unweit von Fort St. James; das Unternehmen hält eine Option auf die 100-prozentige Beteiligung. In Ontario besteht eine weitere 100-Prozent-Option auf das Projekt „Dale“ (90 unpatentierte Claims 100 Kilometer südwestlich von Timmins).

