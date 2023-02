Element79 Gold meldet hochgradige Schürfproben vom Projekt „Lucero [...]

Zu den Assets von Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, FFM: CA28619A1012, WKN: A3E41D) gehört neben dem Flaggschiff „Maverick Springs“ in Nevada ein weiteres Projekt mit hoher Priorität: Die zurzeit ruhende Gold-Silber-Mine „Lucero“ in Peru. Element79 will die Mine zügig wieder in Betrieb nehmen und hatte bereits im vergangenen Jahr vor Ort Proben genommen und analysieren lassen. Dies mit ausgezeichnetem Resultat: Die Auswertung ergab eine hochgradige Gold-Silber-Blei-Zink-Mineralisierung. Das Highlight der Schürfproben: 7,7 Gramm Gold und 916 Gramm Silber je Tonne. Skizziert wurde außerdem ein erstes Konzept für das für 2023 geplante Arbeitsprogramm.

James Tworek, der Präsident und Geschäftsführer von Element79 Gold bestätigte, dass der letztjährige Standortbesuch die hochgradige Beschaffenheit von „Lucero“ bestätigt habe. Aus zwei Gebieten mit erst kürzlich erfolgtem handwerklichem Bergbau seien hochgradige Proben entnommen und mehrere historische Quarz-Karbonat-Adern festgestellt worden.

Der Stand vor Ort

Im Zuge der Besichtigung von „Lucero“ im Frühjahr 2022 lag der Fokus auf der historischen Produktion auf dem Gelände. Das bezog sich sowohl auf den erwähnten handwerklichen Bergbau als auch den des vormaligen Betreibers Compañía de Minas Buenaventura S.A.A (siehe unten).

„Lucero“ verfügt über 74 nachgewiesene Adern, von denen bislang nur vierzehn kommerziell ausgebeutet wurden. Es besteht weiterhin Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher Adern und für eine Mineralisierung mit hohem Sulfidierungsgrad. Da man sich vormals vorrangig auf hochgradige Adern mit geringer Sulfidierung konzentriert hatte, wurde diese Art der Mineralisierung bisher noch nicht erkundet.

Bei einer Besichtigung des Geländes hatten Element79 und der ehemalige Betreiber Condor Resources Inc. Hinweise auf Texturen erkannt, die einer klassischen „trägen“ Kieselerde-artigen Alteration gleichen. Das deutet auf die Möglichkeit für den Fund einer möglicherweise tagebaufähigen Gold-Silber-Mineralisierung hin, die in großen Tonnagen verteilt sein könnte.

Highlights der Proben

Highlights der Schürfproben durch Element79 ergaben bis zu 7,7 g/t Au, 916 g/t Silber, 1,1 % Blei und 0,5 % Zink.

Die Auswertung der vor Ort entnommenen Proben stimmt mit der historischen Produktion von Buenaventura und jenen Proben überein, die vom Sachkundigen für den jüngsten technischen NI 43-101-Bericht über „Lucero“ entnommen worden war.

Die nächsten Schritte

Zurzeit stellt Element79 die Ergebnisse aus oberirdischen und ausgewählten Untertage-Probeentnahmen aus aktuellen und historischen Abbaustätten zusammen, um das Explorationsprogramm für 2023 zu untermauern. Geplant sind zwei Arbeitsphasen.

Zunächst sollen in Phase I die zusätzliche Kartierung und Beprobung historischer Grubenbaue sowie Untertage-Bohrungen in bekannten Adern erfolgen.

Für Phase II sind anschließend eine LIDAR-Fernkartierung ausgewählter Grubenbaue und zusätzliche Rucksackbohrungen vorgesehen. Vorgesehen sind weiterhin Oberflächen-Diamantbohrungen (unter anderem zur Erprobung eines Ziels mit hoher Sulfidierung) und die 3D-Modellierung des historischen Abbaus sowie der bekannten Adern. Geplant sind außerdem Schreibtischstudien für die Wiederaufnahme des Kleinbergbaus. Eine weitere Untersuchung wird sich in der zweiten Phase mit der Leistung einer nahegelegenen Verarbeitungsanlage befassen.

James Tworek erklärte, der Arbeitsplan für 2023 unterstütze die primären Ziele von Element79, nämlich die erneute Produktionsaufnahme der hochgradigen Mine „Lucero“ und den Nachweis des Explorationspotenzials für große Mineralisierungen mit hohem Sulfidierungsgrad. Man sei zuversichtlich, dank der starken Beziehung zur und der Unterstützung durch die örtliche Gemeinde die Möglichkeit besteht, „Lucero“ zeitnah wieder zu einem „Cashflow“-Betrieb zu machen.

Über das Projekt „Lucero“

„Lucero“ wurde zwischen 1989 und 2005 von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. unter dem Namen „Shila“ betrieben. Das Gelände erstreckt sich über 10.805 Hektar und liegt in der Shila-Bergkette in Süd-Peru, wo sich mehrere weitere historische, hochgradige Gold-Silber-Minen befinden.

In den sechzehn Betriebsjahren wurden durchgängig hohe Gehalte gefördert. Die Produktion betrug etwa 18.800 Unzen Gold und 435.000 Unzen Silber pro Jahr. Die Gehalte lagen bei 14,0 Gramm Gold und 373 Gramm Silber je Tonne; die Erzaufbereitung betrug im Schnitt 94,5 Prozent für Gold und 85,5 Prozent für Silber.

Jüngste Proben ergaben bis zu 78,7 Gramm Gold und 2.856 Gramm Silber je Tonne, was mit der erwähnten hochgradigen historischen Produktion korreliert.

Erste Zahlung an Condor Resources Inc. abgeschlossen

Im Rahmen der Meldung informierte Element79 Corp. des Weiteren darüber, dass die erste der im Dezember vergangenen Jahres auf zwei Tranchen umgeschuldete Zahlung an Condor Resources Inc. in Höhe von 100.000 USD bereits beglichen sei; die zweite Tranche von 200.000 USD wird am 31. März 2023 fällig.

Hintergrund der Zahlungen ist die Übernahme der Verpflichtungen der jetzigen Tochterfirma Calipuy Resources Inc. zum Erwerb der Aktien von Condors Tochterunternehmen Minas Lucero del Sur S.A.C., dem Eigentümer von „Lucero“.

Über Element79 Gold Corp.

Element79 Gold aus Vancouver konzentriert sich auf Gold, Silber und verwandte Metalle. Das Unternehmen legt sein Hauptaugenmerk zurzeit auf zwei Projekte: Die oben beschriebene Erschließung und erneute Produktionsaufnahmen der hochgradigen Gold-Silber-Mine „Lucero“ (Peru) und das Flaggschiffprojekt „Maverick Springs“ in Nevada (USA). Für „Maverick Springs“ liegt eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung von abgeleitet (inferred) 3,71 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem Gehalt von 0,92 Gramm Goldäquivalent (0,34 Gramm Gold und 43,4 Gramm Silber je Tonne) vor.

Im Portfolio befindet sich des Weiteren das ebenfalls in Nevada gelegene, aus 15 Grundstücken bestehende „Battle Mountain“-Portfolio; dieses gehört jedoch nicht zum Kerngeschäft des Unternehmens. Zusätzlich dazu gibt es zwei weitere Projekte in Kanada („Snowbird“ in British Columbia und „Dale“ in Ontario), für die jeweils Optionen auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung bestehen. Diese drei Projekte werden von Element79 im Hinblick auf Verkauf, Ausgliederung oder weitere Explorationsmöglichkeiten analysiert.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.