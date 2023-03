Element79 Gold konzentriert sich in Peru voll auf die ehemals produzierende Lucero-Mine

Erst vor Kurzem hatte James Tworek, CEO von Element79 Gold (CSE ELEM / WKN A3E41D) im Interview mit Goldinvest.de erklärt, dass nach einer Phase der aggressiven Projektakquisitionen nun der Zeitpunkt gekommen sei, das Unternehmen neu zu fokussieren. Jetzt ließ die Gesellschaft den Worten Taten folgen!



Während die neue Fokussierung zunächst umfasst, dass das Unternehmen sein Projektportfolio in Nevada, abgesehen natürlich vom Flaggschiffprojekt Maverick Springs, durch Verkäufe und / oder Partnerschaften verschiedener Art bereinigt, konzentriert sich Element79 nun auch in Peru aufs Wesentliche.



Wie das Unternehmen jetzt nämlich mitteilt, will man sich in dem südamerikanischen Land voll darauf konzentrieren, die hochgradige Gold- und Silbermine Lucero schnellstmöglich wieder in Produktion zu bringen. Denn Element79 Resources sieht dort ein größeres Potenzial auf eine Wertschöpfung als bei der historischen Machacala-Mine.



Wie das Unternehmen nun mitteilte, hat man den Machacala-Deal jetzt rückgängig machen könne. Damit fallen nicht nur bislang vorgehsehen Barzahlungen weg, Element79 wird darüber hinaus auch 1.210.299 Stammaktien einziehen, und damit alle Aktien die zur Finanzierung des Deals ausgegeben wurden.



Fazit: Für manche Element79-Aktionäre mag es eine Enttäuschung sein, dass die Gesellschaft Machacala nun doch nicht wieder in Produktion bringen will, doch ist es unserer Ansicht nach für ein junges, vergleichsweise kleines Unternehmen wie Element79 realistischer sich darauf zu konzentrieren, eine Mine vergleichsweise schnell wieder in Produktion zu bringen als gleich zwei. Zumal man parallel ja auch daran arbeitet, die bestehende Ressource des Maverick Springs-Projekts in Nevada – aktuell rund 3,71 Mio. Unzen Gold – zu erweitern. Es kommt jetzt darauf an, dass Element79 diese Pläne auch möglichst zeitnah in die Tat umsetzt, auf die „execution“, wie es im Englischen heißt. Wir werden die Entwicklung dieser spannenden Gesellschaft natürlich weiter beobachten. Es handelt sich hier aber, das sollte offenkundig sein, um eine riskante Spekulation. Das darf nicht unerwähnt bleiben.



