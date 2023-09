Element79 Gold geht Optionsvereinbarung zum Verkauf des Maverick Springs Projekts ein

Das Goldexplorationsunternehmen Element79 Gold hat eine Optionsvereinbarung mit Green Power Minerals geschlossen. Green Power wird dabei eine Option eingeräumt, das Maverick Springs Projekt zu kaufen.

Das kanadische Goldexplorationsunternehmen Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, OTC: ELMGF, FSE: 7YS) hat zum 28. August 2023 eine Optionsvereinbarung mit Green Power Minerals Pty Ltd. geschlossen. Green Power Minerals wird dabei eine Option eingeräumt, das Maverick Springs Projekt zu kaufen.

James Tworek, der Präsident und CEO von Element79, sieht in der Vereinbarung einen wegweisenden Schritt in der Unternehmensgeschichte, um das Projektportfolio zu optimieren und langfristig nachhaltiges Wachstum zu generieren. "Durch die strategische Trennung vom Maverick Springs Projekt positionieren wir uns mit größerer finanzieller Flexibilität, bekräftigen unseren Anspruch der Maximierung des Shareholder Values und schaffen ein robustes und gestrafftes Portfolio, während wir ein geschlossenes Vorgehen zur Entwicklung unseres Lucero Projekts in Peru fördern, wo die Produktion in den nächsten 12 bis 18 Monaten wieder aufgenommen werden soll. Darüber hinaus sollen die Projekte Clover und West Whistler in Nevada weiter exploriert werden, wo wir in beiden bedeutende Chancen sehen, kurzfristig Ressourcen zu entwickeln".

Das Maverick Springs Projekt

Das Maverick Springs Projekt besteht aus 247 unpatentierten Claims, die sich über fast 2000 Hektar erstrecken, welche die Grenzen der Elko und White Pine Counties in Nevada (USA) überspannen. Das Projekt liegt angrenzend an den renommierten Carlin Trend, der eine Ausdehnung von etwa 8 km x 60 km hat und eine der ergiebigsten Regionen des Goldbergbaus darstellt. Dort wurde mehr Gold als in jedem anderen Gebiet der USA produziert. Einige der größten Goldminen des Landes befinden sich dort.

Maverick Springs verfügt über eine NI 43-101-konforme Inferred Ressourcenschätzung über 3,71 Mio. Unzen Gold-Äquivalent. Mehr Informationen zu Maverick Springs sind hier abrufbar:

https://www.element79.gold/projects/nevada/maverick-springs-property

Über Green Power Minerals

Green Power Minerals Pty Ltd. ist eine australische Privatgesellschaft, die auf die Entwicklung von Edelmetallprojekten fokussiert ist. James Tworek ergänzt, dass man Green Power Minerals in deren vor dem Abschluss stehenden Due Diligence-Prozess unterstützt, zu dem auch ein geplanter Site Visit im Spätsommer 2023 vor einem vorgeschlagenen Abschlussstichtag gehören wird. Die strategischen Ziele und die Einsatzbereitschaft zur kontinuierlichen Entwicklung des Potentials des Maverick Springs Projekts würden sich sehr stark mit den Grundwerten von Element79 Gold überschneiden, so dass man von einem Bestreben zum beiderseitigen Vorteil in der Transaktion ausgeht.

Die Bedingungen der Optionsvereinbarung

Green Power Minerals wird, unter bestimmten aufschiebenden Bedingungen, eine Optionsgebühr gleich zu 66.000 CAD für eine Option zum Kauf der Maverick Springs Liegenschaft bis 30. September 2023 bezahlen. Einvernehmlich kann Green Power Minerals diese Möglichkeit durch eine zusätzliche Zahlung von 100.000 USD verlängern.

Sollte sich Green Power Minerals zur Ausübung der Option innerhalb der Optionsperiode entscheiden, dann erfolgt zum Abschluss:

die Ausgabe von voll einbezahlten ausgegebenen Stammaktien im Gegenwert von 1,5 Mio. CAD an Element79 Gold (oder deren Bevollmächtigten) und die Zahlung einer Summe von 4,0 Mio. CAD an Element79 Gold.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von aufschiebenden Bedingungen, die typisch für Transaktionen dieser Art sind. Die Transaktion unterliegt den Anforderungen der Canadian Securities Exchange.

Über Element79 Gold

Element79 Gold ist ein Edelmetallexplorationsunternehmen mit einer Konzentration auf Gold und Silber und damit verbundene Metalle. Im Hauptfokus steht die Entwicklung der ehemalige Gold- und Silbermine Lucero in Arequipa/Peru mit hochgradiger Produktionshistorie, die kurzfristig wieder in Produktion gebracht werden soll.

Zum Portfolio gehören darüber hinaus 13 Projekte entlang des Battle Mountain Trends in Nevada, wo insbesondere bei Clover und West Whistler bedeutende Chancen für eine kurzfristige Ressourcenentwicklung gesehen werden. Die nicht zum Kerngeschäft zählenden Projekte aus diesem Teilportfolio sollen weiter veräußert werden.

Schließlich existieren in Kanada mit dem hochgradigen Goldprojekt Snowbird (British Columbia) und dem Gold-Silber-Projekt Dale (Ontario) noch zwei optionierte Projekte. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass man Dale in die eigene Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp. übertragen hat, welche als Spin-Out verkauft werden soll.

