Element79 Gold führt Schuldenreduktion durch; Feldarbeiten auf Lucero stehen vor Abschluss

Das kanadische Gold- und Silberexplorationsunternehmen Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, OTC: ELMGF, FSE: 7YS0) hat weitere Fortschritte für die zukünftige Unternehmensentwicklung vollzogen.Im November 2023 wurde ein Reverse Split von 1:10 auf eine aktuelle Aktienzahl von nun 13,1 Mio. vorgenommen. Die neue ISIN lautet CA28619A2002.

Kim Kirkland, vormals VP Exploration, wurde ebenfalls im November zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Er verfügt über ausgeprägte Erfahrung im Minenbetrieb in Nevada und Peru. Er folgt auf Antonios Maragakis, der im Unternehmen weiterhin als Direktor aktiv tätig bleiben wird.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Dezember 2023 wurden zur Verbesserung der Bilanzstruktur Aktienausgaben zur Schuldentilgung genehmigt. Zum einen werden 2,7 Mio. CAD an Unternehmensschulden in Aktien an Gläubiger zu 0,10 CAD je Aktie gewandelt. Des Weiteren kann eine Schuldscheinsumme von 2 Mio. CAD aktienbasiert zum gleichen Umwandlungspreis von 0,10 CAD je Aktie bedient werden. Mit Crescita Capital (VAE) besteht für Element79 Gold ein langfristiger Finanzierungspartner mit einer Eigenkapitalzusage in Höhe von 10 Mio. CAD an Element79 Gold. Crescita hatte als Schuldscheingläubiger die genannte Forderung von 2 Mio. CAD an Tellus LLC veräußert, das seinerseits die Absicht zur Wandlung in Aktien bekundet hatte. Die aktuelle Aktienzahl von Element79 Gold wird durch diese Umwandlungsmaßnahmen signifikant erhöht werden, so dass auch Tellus LLC zu einem strategischen Investor des Unternehmens werden wird.

Element79 Gold hat zum 19. Dezember 2023 außerdem eine nicht von einem Broker vermittelte Privatplatzierung angekündigt. Dem Unternehmen sollen 600.000 CAD zufließen. Angeboten werden über 5,3 Mio. Stammaktien zu 0,113 CAD je Aktie mit einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.

Schwerpunkt Gold-Silber Projekt Lucero in Peru

Schwerpunkt des Unternehmens bleibt die Weiterentwicklung des Gold-Silber Projekts Lucero in Arequipa/Peru mit dem Ziel einer kurzfristigen Wiederaufnahme der Produktion. Seit September 2023 wurden dort Explorationsarbeiten vorgenommen, die zur Planung und Durchführung eines Bohrprogramms in 2024 beitragen sollen.

Die kürzlich durchgeführten Arbeiten hatten die Ziele, Kartierungen und Bodenproben von der Oberfläche und aus dem Untergrund in der Region Apacheta zu sammeln. Weitere Feldarbeiten auf Lucero sind im Gange und sollen am oder um den 30. Dezember abgeschlossen werden. Der Fokus der Explorationsarbeiten auf dem Projektareal in 2023 lag auf Gebieten mit historischer Produktion und gegenwärtigem Kleinbergbau, um dort Kartierungen zu vervollständigen und umfangreiche Bodenproben einzusammeln. Die Daten sollen zur Entwicklung geologischer Modelle und Definition von Bohrzielen an der Oberfläche und im Untergrund beitragen. Ein Bohrprogramm ist für Mitte 2024 anberaumt.

Die örtliche Chachas Gemeinde unterstützt das Explorationsvorhaben von Element79 Gold. Das Unternehmen hatte bereits Anfang Oktober 2023 proaktiv Rohre für eine Kanalisierung zur Verfügung gestellt. Ein zweiter Teil dieser Rohr-Zuwendungen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur wurde nun zum 22. Dezember 2023 abgeschlossen. Das Geologenteam steht auch in täglichem Kontakt mit den lokalen artisanalen Bergleuten, um auch diese Beziehungen aufzubauen und zu verstärken. Der Präsident und CEO von Element79, James Tworek, sieht in Lucero sowohl das Minenprojekt wie auch ein soziales Projekt. Die Einbindung der örtlichen Gemeinde spiegle das breitere Engagement des Unternehmens für verantwortungsbewusste und nachhaltige Bergbaupraktiken wider.

Über Element79 Gold

Element79 Gold ist ein Edelmetallexplorationsunternehmen mit einer Konzentration auf Gold und Silber und damit verbundene Metalle. Im Hauptfokus steht die Entwicklung der ehemaligen Gold- und Silbermine Lucero in Arequipa/Peru mit hochgradiger Produktionshistorie, die kurzfristig wieder in Produktion gebracht werden soll.

Zum Portfolio gehören darüber hinaus fünf Projekte entlang des Battle Mountain Trends in Nevada, wo insbesondere für die Projekte Clover und West Whistler bedeutende Chancen für eine kurzfristige Ressourcenentwicklung gesehen werden. Drei Projekte im Battle Mountain Portfolio sollen bis Ende von Q1 2024 an Valdo Minerals Ltd. verkauft werden. Für das fortgeschrittene Maverick Springs Projekt mit einer Inferred Ressourcenschätzung über 3,71 Mio. Unzen Gold-Äquivalent wurde eine Optionsvereinbarung mit Green Power Minerals Pty Ltd. zum Verkauf geschlossen, der vor oder bis Ende März 2024 abgeschlossen werden soll.

Schließlich existieren in Kanada mit dem hochgradigen Goldprojekt Snowbird (British Columbia) und dem Gold-Silber Projekt Dale (Ontario) noch zwei optionierte Projekte. Dale wurde in die eigene Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp. ausgegliedert, welche als Spin-Out verkauft werden soll.

