Element79 Gold erhält Explorationsgenehmigung für das Lucero Projekt in Peru

Das kanadische Gold- und Silberexplorationsunternehmen Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, OTC: ELMGF, FSE: 7YS) kann wesentliche Fortschritte in den eigenen Explorationsbestrebungen vermelden: die Chachas Gemeinde der Provinz Castilla in der Region Arequipa in Peru hat eine Genehmigung an Minas Lucero del Sur S.A.C., einer vollständig eigenen Tochtergesellschaft von Element79 Gold, erteilt, oberflächliche Bergbauexplorationsaktivitäten durchzuführen. Diese beinhaltet die geologische Kartierung und punktuelle Entnahme von Proben für die Dauer von vier Monaten, beginnend vom 1.9.23 bis zum 31.12.23.

Die Entscheidung zugunsten der Explorationsgenehmigung wurde während einer örtlichen Versammlung am Sonntag, den 3.9.23 erzielt. Der Beschluss wurde von einer Mehrheit der stimmberechtigten Gemeindemitglieder gebilligt, die auf der Versammlung anwesend waren.

Als Teil der Vereinbarung hat sich Minas Lucero dazu verpflichtet, zu Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde beizutragen. In zwei Lieferungen sollen 3.000 Meter an Rohren mit einem Durchmesser von 4 Zoll für die Kanalisierung von La Jocha in Ticlla bereitgestellt werden.

Der Präsident und CEO von Element79, James Tworek, ist der Chachas Gemeinde dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung. "Element79 Gold engagiert sich für umweltgerechte und nachhaltige Explorationstätigkeiten. Wir freuen uns, eng mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten, um eine Partnerschaft zum beiderseitigen Vorteil sicherzustellen. Die ersten vier Monate der Exploration werden ein kritischer Schritt hin zu unserem umfassenderen Entwicklungsplan sein, der die Wiederaufnahme der Produktion von Lucero vorsieht. Wir werden durch Probenahmen und Kartierung einen Datenbestand zusammentragen, um Ziele für Schürfgrabungen und Bohrstellen sowohl über- als auch untertage zu definieren. Während sich die Kartierung über das gesamte Gelände erstrecken wird, konzentriert sich die Suche nach Zielen für Schürfungen und Bohrungen auf die Gebiete Apacheta, Pillune und Sando Alcalde, wo die frühere Produktion stattfand und daher von höchstem Interesse ist. Wir werden Ausschau nach Neuem im Gebiet Andrea halten, wo wir Arbeiten an einem zuvor unberührten Venensystem beabsichtigen, das sich längsseits des Kleinbergbaus der Chachas Gemeinde befindet. Die nächsten vier Monate bieten einen hervorragenden ersten Schritt, um das Verständnis der Venensysteme für nachfolgende Explorationsphasen mit Bohrungen hin zu Großproben und Studien auf dem PEA-Level zu erhöhen und auch gemeinsam mit der Gemeinde wachsen."

Element79 Gold ist darum bemüht, positive Beziehungen zu örtlichen Gemeinden zu fördern, während man gleichzeitig auch an höchsten Umwelt- und Ethikstandards in den Explorationsaktivitäten festhält

Über Element79 Gold

Element79 Gold ist ein Edelmetallexplorationsunternehmen mit einer Konzentration auf Gold und Silber und damit verbundene Metalle. Im Hauptfokus steht die Entwicklung der ehemalige Gold- und Silbermine Lucero in Arequipa/Peru mit hochgradiger Produktionshistorie, die kurzfristig wieder in Produktion gebracht werden soll.

Zum Portfolio gehören darüber hinaus eine Reihe von Projekten entlang der Battle Mountain und Carlin Trends in Nevada, wo insbesondere bei Clover und West Whistler bedeutende Chancen für eine kurzfristige Ressourcenentwicklung gesehen werden. Nicht zum Kerngeschäft zählende Projekte sollen weiter veräußert werden. Für das fortgeschrittene Maverick Springs Projekt mit einer Inferred Ressourcenschätzung über 3,71 Mio. Unzen Gold-Äquivalent wurde eine Optionsvereinbarung zum Verkauf geschlossen, der vor Ende 2023 abgeschlossen werden soll.

Schließlich existieren in Kanada mit dem hochgradigen Goldprojekt Snowbird (British Columbia) und dem Gold-Silber-Projekt Dale (Ontario) noch zwei optionierte Projekte. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass man Dale in die eigene Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp. übertragen hat, welche als Spin-Out verkauft werden soll.

