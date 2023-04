Element79 Gold: Neue hochgradige Ergebnisse vom Gold-Silber-Projekt [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Bereits im März dieses Jahres hatte Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, FFM: CA28619A1012, WKN: A3E41D) bei der Exploration der Edelmetall-Liegenschaft "Lucero" untertage Splitterproben entnommen. Diese sind nun analysiert: Wie der Explorer aus Vancouver am Donnerstag meldete, bestätigen die Ergebnisse erneut das beträchtliche Potenzial der ehemals produzierenden Projekts in der peruanischen Region Arequipa. Proben aus der "Apacheta"-Zone ergaben eine hochgradige Gold- und Silbermineralisierung mit bis zu 11,7 Unzen Gold und 247 Unzen Silber pro Tonne.

Bei "Lucero" handelt es sich um ein Gold-Silber-Projekt, das zwischen den Jahren 1989 und 2005 unter dem Namen "Shila" als Mine betrieben wurde. Das Areal im Shila-Gebirge in Süd-Peru erstreckt sich über 10.805 Hektar und beherbergt gleich mehrere historische Gold-Silber-Minen. Während seiner sechzehn Betriebsjahre als "Shila" lieferte "Lucero" durchweg hohe Gehalte. Zwischen 1998 und 2004 produzierte das Projekt im Jahresdurchschnitt zirka 18.800 Unzen Gold sowie 435.000 Unzen Silber bei Gehalten von 14,0 Gramm Gold beziehungsweise 373 Gramm Silber je Tonne. Die Gewinnung in der Erzaufbereitungsanlage lag bei durchschnittlich 94,5 Prozent für Gold und 85,5 Prozent für Silber.

Das Explorationsprogramm 2023

Element79 Gold hatte in diesem Jahr ein Explorationsprogramm für "Lucero" aufgenommen, um bestehende sowie neu entdeckte mineralisierte Zonen weiter identifizieren und abgrenzen zu können. Vorgesehene Arbeiten umfassen zusätzliche Oberflächen- und Untertagekartierungen, Probenentnahmen, Vermessungen, Datenerhebungen und auch Bohrungen. Auf diesem Wege ermittelte Informationen sollen anschließend in ein geologisches Modell für die Planung der Bohrungen münden und die wirtschaftliche Konzentration und Produktionsfähigkeit der dabei identifizierten Lagerstätten prüfen. Die Resultate des aktuell laufenden Programms bestimmen somit die weiteren Schritte von Element79 Gold zur Weiterentwicklung des Projektes. Diese sollen auf die Entnahme von Massenproben und Pläne für aggressive Bohrungen hinauslaufen.

Die neuesten Resultate

Im Rahmen der jüngsten Untersuchungen waren in der sogenannten "Apacheta"-Zone unter Tage Splitterproben aus mehreren Adern gesammelt worden. An betreffenden Stellen hatten in den vergangenen Jahren einheimische "informelle" Bergleute bereits vereinzelt gearbeitet. Das Programm konzentrierte sich auf drei Untertagebaue. Im Rahmen dessen konnte eine hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung aufgedeckt werden, welche die beiden Ausrichtungen der mineralisierten Strukturen bestätigte. Dabei handelt es sich um eine Ost-West-Ausrichtung, die mit höheren Edelmetall- und eine eher nordwestliche Ausrichtung, die mit höheren Basismetall-Gehalten verbunden ist. Beide zeigen wirtschaftliche Gehalte sowie Adern mit einer Mächtigkeit von etwa 0,3 Metern.

Die obige Abbildung zeigt entsprechende Bilder aus der "Apacheta"-Zone:

LUC2023-06, 0,2 Meter, Quarzgang mit Rhodochrosit und Kalzit mit Flecken von Pyrit, Chalkopyrit und Sulfosalzen.

LUC2023-15, 0,5 Meter, Galenit-reiche Ader mit Sulfosalzen

LUC2023-10, 0,3 Meter, körnige Quarzader mit Pyrit, Kupferkies, Bleiglanz, Sulfosalzen und Eisenoxiden

LUC2023-17, 0,4 Meter, Gang mit Galenit, Sulfosalzen, Pyrit und Chalkopyrit

LUC2023-18, 0,4 Meter, Gang mit Pyrit- und Chalkopyritflecken

Die im März entnommenen Proben waren von Helmut Herrera von der in Lima ansässigen Firma SLM Mining Services S.A.C entnommen und an Certimin S.A., ebenfalls in Lima, geschickt und dort analysiert worden.

Geschäftsleitung sieht hohes Potenzial für künftigen Minenbetrieb

Zufrieden mit den neuesten Ergebnissen zeigte sich James Tworek, der Geschäftsführer von Element 79 Gold. Durch den jüngsten Satz von einundzwanzig Auswertungen aus dem Untertage-Probenentnahmeprogramm aus der "Apacheta"-Zone im Monat März habe sich eine außergewöhnlich hochgradige Gold- und Silbermineralisierung mit bis zu 11,7 Unzen Gold und 247 Unzen Silber pro Tonne ergeben. Das bestätige das Potenzial von "Lucero" für einen bedeutenden und hochgradigen zukünftigen Betrieb.

Die Untersuchungsergebnisse, erklärte Tworek weiter, belegten die hochgradige Beschaffenheit des "Lucero"-Projektes und stimmten mit der sichtbaren Mineralisierung überein, die bereits bei Vor-Ort-Terminen und von vormaligen Betreibern festgestellt worden war. Element79 genieße bei der Erkundung des Projekts den Vorteil, dass "Lucero" bereits in der Vergangenheit in Produktion war. Dadurch sind viele Untertage-Grubenbaue weiterhin zugänglich. Die jüngsten Arbeiten und die damit verbundenen Ergebnisse demonstrierten nach wie vor das beträchtliche Potenzial der Aktiva und bestärken Element79 darin, dass "Lucero" weitere kommerziell abbaubare Adern enthält, die bislang nur wenig mit modernen Methoden exploriert wurden.

Mit den positiven Ergebnissen mache das Unternehmen weiterhin Fortschritte im Einklang mit dem für das laufende Jahr aufgestellten Arbeitsplan. Man werde nun die monatlichen Arbeitspakete fortsetzen, unter anderem voraussichtlich mit Kartierungen und Probenentnahmen der Gebiete "Pillune" und "Sando Alcade", beides historisch wichtige Produzenten. Man freue sich, so Tworek, weitere Resultate zu kommunizieren und Investoren zu präsentieren, wenn diese Programme im weiteren Jahresverlauf nacheinander abgeschlossen und die Ergebnisse vorliegen und analysiert werden.

Über Element79 Gold

Das Bergbauunternehmen Element79 Gold Corp. konzentriert sich auf Gold, Silber und verwandte Metalle und strebt die Maximierung der Aktionärswerte durch verantwortungsvolle Bergbaupraktiken und nachhaltige Projektentwicklung an.

Das Hauptaugenmerk von Element79 richtet sich dabei zurzeit auf zwei Kernprojekte; zum Einen auf das oben dargestellte in Peru gelegene "Lucero", eine ehemals produzierende, hochgradige Gold-Silber-Mine. Vorgesehen ist aktuell, eine erste Ressource zu erschließen und das Projekt zügig wieder in Produktion zu bringen.

Vorzeigeprojekt wiederum ist "Maverick Springs", gelegen im Nordosten des US-Bundesstaats Nevada zwischen den Bezirken Elko und White Pine. Dieses Grundstück beherbergt eine NI 43-101-konforme, auf die Abbaustelle beschränkte Mineralressourcenschätzung aus dem Herbst 2022, die eine abgeleitete Ressource von 3,71 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem Gehalt von 0,92 Gramm Goldäquivalent (0,34 Gramm Gold und 43,4 Gramm Silber je Tonne) beziffert.

Des Weiteren besitzt Element79 Gold außerhalb seines Kerngeschäfts das sogenannte "Battle-Mountain-Portfolio", fünfzehn Grundstücke entlang des Battle Mountain-Trends in Nevada, das seinerzeit im Erwerb vom "Maverick Springs" inkludiert war.

Weiterhin bestehen Optionen auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an zwei Projekten in Kanada. Für das hochgradige Goldprojekt "Snowbird" in British Columbia hatte Element79 bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet und ein Bohrprogramm finanziert. "Snowbird" besteht aus zehn Mineralien-Claims und ist etwa zwanzig Kilometer von Fort St. James entfernt. Eine Option besteht zudem auf den hundertprozentigen Erwerb der Liegenschaft "Dale", bestehend aus neunzig unpatentierten Bergbau-Claims etwa 100 Kilometer südwestlich von der Bergbaustadt Timmins im gleichnamigen Bergbaurevier in Ontario gelegen.

Sowohl das "Battle-Mountain-Portfolio" als auch "Snowbird" und "Dale" werden von Element79 Gold Corp hinsichtlich weiterer Explorationsmöglichkeiten, Verkauf oder Ausgliederung geprüft.