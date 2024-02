Das erste Quartal 2024 verläuft bislang sehr positiv für Element79 Gold Corp. Während sich ein Übernahmedeal für „Lucero“ anbahnt, ist soeben ein neuer Schwung Analyseergebnisse hochgradiger Proben aus der historischen Mine in Peru eingetroffen.

Die historische Mine "Lucero" in Peru gehört zu den wichtigsten Projekten des kanadischen Explorers Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, FFM: CA28619A1012, WKN: A3E41D). Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die zurzeit stillliegende "Goldgrube" wieder in Betrieb nehmen und an einen Abnahmepartner weiterveräußern – wie es jüngst hieß, ist ein solcher Deal zurzeit in Vorbereitung. Passend dazu meldete das Unternehmen soeben neueste Analyseergebnisse aus "Lucero": Bis zu 10,5 Unzen Gold und mehr als 1.000 Gramm Silber je Tonne wurden aus Proben ermittelt.

Untertage im Bereich "Pillune" entnommen hatten diese Proben im vergangenen Jahr Experten der SLM Resource Group. Die ausgewerteten Pickproben enthielten zum Teil mehrere Unzen Gold und Silber und unterstreichen nach Ansicht von Element79 deutlich das Potenzial der Mine – Grund genug, deren erneute Inbetriebnahme ins Visier zu nehmen.

Hochgradige Werte von untertage

James Tworek, der Geschäftsführer von Element79, betonte, es sei für das Unternehmen äußerst ermutigend, durch die Untersuchungsergebnisse des letztjährigen Untertage-Probenentnahmeprogramms das Potenzial für einen künftigen bedeutenden und hochgradigen Betrieb bestätigt zu sehen. Die Analysen hätten neben einigen hervorragenden Buntmetallergebnissen eine beeindruckend hochgradige Gold- und Silbermineralisierung illustriert. Zu den Höhepunkten unter den aktuellen Ergebnissen gehören 359 Gramm Gold (10,5 Unzen) und über 1.000 Gramm Silber (29 Unzen) je Tonne aus Probe LUC2023-33 sowie 160 Gramm (4,7 Unzen) Gold und noch einmal über 29 Unzen Silber je Tonne aus der Probe LUC2023-34. Diese Werte bekräftigen abermals den hochgradigen Charakter des "Lucero"-Projektes.

Tworek erläuterte weiterhin, die aktuellen Untersuchungsergebnisse zeigten Übereinstimmung mit der sichtbaren Mineralisierung, wie sie sowohl von vormaligen Betreibern und bei den Vor-Ort-Besuchen vom Element79-Team wahrgenommen wurde. Vorteilhaft sei zudem, dass "Lucero" bereits in der Vergangenheit in Produktion war, örtliche Schürfer nach wie vor in der Region aktiv seien und viele Untertagebaue weiterhin zugänglich sind, abgesehen von saisonalen Einschränkungen während der Regenzeit in Peru. Die hochgradigen neuen Ergebnisse aus der SLM-Kampagne des vergangenen Jahres im Gebiet "Pillune" bestärken Element79 darin, dass das Projekt bedeutende und kommerziell abbaubare Adern beherbergt, aber bislang nur wenig mit modernen Mitteln exploriert wurde.

Ausstehende Ergebnisse, nächste Schritte

Element79 erwartet weitere Untersuchungsergebnisse aus der SLM-Kampagne sowie die Resultate einer Kartierungs- und Schlitzbeprobungskampagne, die vom Ore Discovery-Team (Erzfindungs-Team?) durchgeführt und am 31. Dezember 2023 abgeschlossen worden war. Die Probenentnahmen erfolgten neben "Pillune" auch im Gebiet "Sando Alcalde" sowie an Adern in der Zone "Apacheta". Dort hatte Element79 bereits Anfang 2023 beachtliche Werte von bis zu 11,7 Unzen Gold und 247 Unzen Silber je Tonne ermittelt.

Weitere Ergebnisse will Element79 bekannt geben, sobald die Laborergebnisse eingetroffen sind. Derweil analysiert und modelliert man nun die neuesten positiven Ergebnisse sowie die historischen Daten zur Festlegung von Bohrziele über- und untertage für eine anstehende Bohrkampagne.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der hanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der hanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.