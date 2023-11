Element79 Gold Ausblick 2024: Gold-Silber Produktion in Peru in Aussicht

Das kanadische Gold- und Silberexplorationsunternehmen Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM, OTC: ELMGF, FSE: 7YS) gibt einen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten von 2023. Schwerpunkt des Unternehmens ist nun die Weiterentwicklung des Gold-Silber Projekts Lucero in Peru, das kurzfristig wieder in Produktion gehen soll.

Rückblick auf 2023

Das Jahr kann als rückblickend als Übergangsperiode beschrieben werden, in dem man durch Projektkonsolidierungen nun den Unternehmensfokus voll auf die ehemalige Gold- und Silbermine Lucero in Arequipa/Peru mit hochgradiger Produktionshistorie gerichtet hat.

Highlights in 2023 waren:

Lucero: Das Areal des Flaggschiffprojekts konnte im Juni 2023 erweitert werden. Im September 2023 wurde die Explorationsgenehmigung erteilt.

Das Areal des Flaggschiffprojekts konnte im Juni 2023 erweitert werden. Im September 2023 wurde die Explorationsgenehmigung erteilt. Die ehemalige Gold- und Silbermine Machacala , ebenfalls in Peru, wurde im März 2023 zugunsten der lukrativeren ehemaligen Lucero-Mine aufgegeben. Der Projekterwerb wurde rückgängig gemacht, übertragene Stammaktien sollen bis Jahresende zum Unternehmen zurückgeführt werden.

, ebenfalls in Peru, wurde im März 2023 zugunsten der lukrativeren ehemaligen Lucero-Mine aufgegeben. Der Projekterwerb wurde rückgängig gemacht, übertragene Stammaktien sollen bis Jahresende zum Unternehmen zurückgeführt werden. Zwei Projekte aus dem Battle Mountain Portfolio in Nevada (USA) wurden im Mai 2023 an Centra Mining Ltd. veräußert. Dafür wird man aktienbasiert die Summe von 1,0 Mio. CAD erhalten. Centra bereitet derzeit den eigenen IPO vor.

veräußert. Dafür wird man aktienbasiert die Summe von 1,0 Mio. CAD erhalten. Centra bereitet derzeit den eigenen IPO vor. Drei weitere Projekten aus dem Battle Mountain Portfolio sollen an mit Valdo Minerals Ltd. verkauft werden. Dafür soll eine Summe von 1,125 Mio. CAD aktienbasiert an Element79 entrichtet werden.

verkauft werden. Dafür soll eine Summe von 1,125 Mio. CAD aktienbasiert an Element79 entrichtet werden. Das Gold-Silber Projekt Dale in Ontario (Kanada) wurde im Juli 2023 in die eigene Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp. übertragen, welche als Spin-Out verkauft werden soll.

in Ontario (Kanada) wurde im Juli 2023 in die eigene Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp. übertragen, welche als Spin-Out verkauft werden soll. Mit Plutus Gold Corp. werden aktuell Verhandlungen zur zukünftigen Projektweiterentwicklung des hochgradigen Goldprojekts Snowbird in British Columbia (Kanada) geführt.

in British Columbia (Kanada) geführt. Die Optionsperiode für den Verkauf des Silber- und Goldprojekts Maverick Springs an Green Power Minerals Pty Ltd., die ihre Börsenzulassung vorbereiten, wurde im Oktober 2023 auf Ende März 2024 verlängert.

an Green Power Minerals Pty Ltd., die ihre Börsenzulassung vorbereiten, wurde im Oktober 2023 auf Ende März 2024 verlängert. Battle Mountain Liegenschaften: Projekte mit niedrigem Potential und welche in Frühphasen wurden im September 2023 aufgegeben.

Schwerpunkt Gold-Silber Projekt Lucero

Im Hauptfokus von Element70 Gold steht die Entwicklung der ehemaligen Gold- und Silbermine Lucero in Arequipa/Peru. Dort endete die Produktion 2005 mit einer hochgradigen Produktionshistorie von über 40.000 Unzen AuEq jährlich mit sehr hohen Gehalten von 19,0 g/t AuEq. Kurzfristig soll das attraktive Projekt nun wieder in Produktion gebracht werden. Als einer der ersten Schritte liegt die Explorationsgenehmigung seit September 2023 vor, die bis Ende Dezember 2023 gültig ist. Mit den Ergebnissen sollen Bohrziele definiert und wichtige Daten Richtung PEA/PFS-Studien in 2024 generiert werden. Der Start des Bohrprogramms wird für März/April 2024 anvisiert.

Im Rahmen zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur übergab das Unternehmen der Chachas Gemeinde Anfang Oktober 2023 Rohre mit einer Gesamtlänge von 3.000 Metern für eine Kanalisierung. Eine weitere ähnliche Zuwendung soll im Dezember 2023 folgen.

Der Kleinbergbau auf Lucero wurde zuletzt deutlich gesteigert. Vor einem Jahr wurden Produktionsraten von 9-10 Tonnen wöchentlich berichtet. Nun haben sich diese auf 90-100 Tonnen pro Woche erhöht. In Anbetracht der Steigerungen lässt dies das Potential für ein kommerzielles Produktionsniveau erahnen. Element79 ist darüber hinaus in Verhandlungen mit örtlichen Mühlen zur Verarbeitung der Bodenproben und auch für eine zukünftige Zusammenarbeit. Neben geplanten Abnahmevereinbarungen bestehen auch Pläne, eine eigene Mühle im Projekt zu errichten.

Im Juni 2023 konnte im Osten des Projekts das Areal um weitere 1.200 Hektar erweitert werden. Es laufen derzeit noch weitere Verhandlungen für zusätzlichen Landerwerb.

Über Element79 Gold

Element79 Gold ist ein Edelmetallexplorationsunternehmen mit einer Konzentration auf Gold und Silber und damit verbundene Metalle. Im Hauptfokus steht die Entwicklung der ehemalige Gold- und Silbermine Lucero in Arequipa/Peru mit hochgradiger Produktionshistorie, die kurzfristig wieder in Produktion gebracht werden soll.

Zum Portfolio gehören darüber hinaus fünf Projekten entlang des Battle Mountain Trends in Nevada, wo insbesondere bei Clover und West Whistler bedeutende Chancen für eine kurzfristige Ressourcenentwicklung gesehen werden. Drei Projekte im Battle Mountain Portfolio sollen vor Ende 2023 an Valdo Minerals Ltd. verkauft werden. Für das fortgeschrittene Maverick Springs Projekt mit einer Inferred Ressourcenschätzung über 3,71 Mio. Unzen Gold-Äquivalent wurde eine Optionsvereinbarung mit Green Power Minerals Pty Ltd. zum Verkauf geschlossen, der vor oder bis Ende März 2024 abgeschlossen werden soll.

Schließlich existieren in Kanada mit dem hochgradigen Goldprojekt Snowbird (British Columbia) und dem Gold-Silber Projekt Dale (Ontario) noch zwei optionierte Projekte. Dale wurde in die eigene Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp. ausgegliedert, welche als Spin-Out verkauft werden soll.

