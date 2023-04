Elektroautos sind Teil unseres Lebens geworden

Um Dekarbonisierungsziele zu erreichen, ist die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen wichtig

In Europa machten die im Jahr 2022 verkauften Elektrofahrzeuge gut 20 Prozent aus. In China waren es im gleichen Zeitraum immerhin bereits 27 Prozent. E-Autos und Plug-in-Hybride machten in den USA mehr als sieben Prozent aus. Damit ein Massenmarkt entsteht, ist die Zusammenarbeit aller Beteiligten notwendig. Besonders Versorgungsunternehmen spielen eine wichtige Rolle. Lithium, Kupfer, Nickel, Kobalt, die Akkus brauchen Rohstoffe, Tendenz steigend. Aktuell leidet die Branche noch unter hohen Rohstoffpreisen und der Inflation. Auch die Lieferketten funktionieren nicht einwandfrei, Batterien sind knapp. Von China abhängige Staaten versuchen zusehends Bestandteile der E-Autos selbst herzustellen. So investieren Autobauer auch in den Batteriemarkt und in die Gewinnung von Rohstoffen.

Batterien der Zukunft brauchen unter anderem Kobalt – ein besonderer Rohstoff, denn die größten Reserven liegen im politisch problematischen Kongo. Kobalt gehört zu den strategischen Rohstoffen bei der Batterieproduktion. Eine sinnvolle Alternative für Kobalt gibt es nicht. Bei der Kobaltnachfrage wird für die nächsten Jahre mit einem Nachfragewachstum von rund neun Prozent jährlich gerechnet. Selbst wenn der Kobaltpreis gerade nicht so stark ist, langfristig wird doch allgemein von einer robusten Kobaltnachfrage ausgegangen. Neben dem Kongo sind Australien und Indonesien von zentraler Bedeutung für den Kobalt-Nachschub. Kobalt gibt es aber auch beispielsweise in Ontario, im Nickel-Kobalt-Projekt Crawford der Canada Nickel Company. Und in Finnland besitzt Mawson Gold das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/) und der Canada Nickel Company (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.