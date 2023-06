Die Elektrifizierung schreitet voran und verschlingt Lithium

Elektrische Antriebssysteme nehmen zu und brauchen ebenso wie Stromspeicher Lithium

Ob Elektrobusse in chinesischen Metropolen und zunehmend in Europa oder Elektro-Lkws, die Zukunft ist elektrifiziert. Auch viele kleinere und mittelgroße Baumaschinen können heute vollelektrisch betrieben werden. In Sachen Schiffsverkehr mit Elektromotoren muss man wissen, dass ein großes Schiff etwa so viel CO2 ausstößt wie 70.000 Autos. Laut neuesten Plänen will Hamburg zwei vollelektrische Schiffe bauen lassen. Die 16 Meter langen Schiffe haben Elektromotoren und riesige Batterien an Bord. Leise und völlig emissionsfrei sollen sie die Alster und die Kanäle befahren. In Norwegen plant man Autofähren zu elektrifizieren, denn es gibt fast 200 Stück dort. Auch bei Passagierschiffen gibt es klimafreundliche Möglichkeiten. In Norwegen fährt die weltweit erste emissionsfreie Hochgeschwindigkeitsfähre. Auch auf dem Bodensee ist bereits ein erstes Elektro-Passagierschiff in Betrieb. Ein zweites soll folgen und das Ziel heißt, bis 2035 sollen alle fossilen Antriebe verschwunden sein.

Elektrisch betriebene Kleinfahrzeuge wie Scooter, Motorroller oder E-Bikes sind heute keine Besonderheit mehr. Diese Entwicklung verlangt nach leistungsstarken Energiespeichern und damit nach Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien. Abgesehen vom Mobilitätsbereich sind es Stromspeicher in Wind- und Solarparks, die die Lithiumnachfrage weiter antreiben werden. Dazu gehören auch die Solarmodule auf den Hausdächern. Vor rund einem Jahr waren bereits mehr als 2,2 Millionen PV-Anlagen in Deutschland auf Dächern und Grundstücken installiert. Auf die Lithiumnachfrage können Anleger mit Investments in Gesellschaften aus diesem Bereich setzen. Da gibt es beispielsweise Century Lithium oder Li-Metal. Century Lithium besitzt in Zentralnevada das Clayton Valley Lithiumprojekt. Hochreines Lithiumkarbonat konnte bereits hergestellt werden. Li-Metal entwickelt Batterien der nächsten Generation. Die Pilotanlage der Gesellschaft in Ontario hat auch das erste Lithiummetall produziert.

