Elektrifizierung im Busverkehr dank Lithium

Ob in New York oder in Deutschland, der Busverkehr wird zunehmend elektrifiziert

In New York ist es ein deutsches Unternehmen aus München, das zwei Elektrobusflotten elektrifiziert. Mit dabei ist der größte öffentliche Busflottenbetreiber der USA. Elektrobusse sind auch hierzulande immer öfter zu sehen. So planen viele Verkehrsunternehmen eine komplette Umrüstung ihrer Busflotten in den nächsten Jahren. Bis 2040 sollen bis zu 70 Prozent aller Busse hier rein elektrisch unterwegs sein. Dies sorgt nicht nur für ein Plus in Sachen weniger CO2-Ausstoss, sondern kann auch Kosten sparen. In New York rechnet man mit einer deutlichen Senkung der Betriebskosten durch die neuen Elektrobusse. Energiewende und Elektromobilität gehören zusammen, ebenso wie Elektromobilität, Lithium-Ionen-Batterien und eben der Rohstoff Lithium.

Bis vor kurzem waren war die Produktion der Lithium-Ionen-Batterien mit Asien verbunden. Heute werden die USA und Europa wichtige Länder für die Herstellung der Batterien. Die Verfügbarkeit von Lithium und dessen nachhaltige Gewinnung rücken daher in den Blickpunkt. Denn Lithium wird auch in den nächsten Jahrzehnten ein essenzieller Bestandteil der Akkus sein. Australien und Chile sind derzeit für rund zwei Drittel der Lithium-Förderung verantwortlich. Weitere Länder drängen in den Markt, beispielsweise Kanada, Argentinien, Mali oder Brasilien. Einigkeit besteht, dass die globale Lithiumproduktion deutlich ausgedehnt werden muss, um die Nachfrage zu decken. Daran arbeitet beispielsweise ION Energy, ein Junior-Lithiumunternehmen mit zwei Lithiumprojekten in der Mongolei. Die Explorationslizenzen von ION Energy in der bergbaufreundlichen Mongolei gehören zu den größten dort. Doch nicht nur der Rohstoff Lithium, auch neue Generationen von Lithium-Ionen-Batterien gehören zur Entwicklung der Klimawende. Hier arbeitet Li-Metal an Batterieanoden der Zukunft, um große Mengen davon kostengünstig liefern zu können.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Li-Metal (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.