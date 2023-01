Einstieg am Tief bringt Vonovia-Tradern schöne Gewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Aktien von Immobilienfirmen haben eine echte Berg- und Talfahrt hinter sich. Nachdem es jahrelang mit den Kursen fast nur bergauf ging, sorgte die Zinswende plötzlich für ein völlig verändertes Umfeld.

Im vergangenen Jahr kam es daher zu einem massiven Kurseinbruch der Branchenplayer. Auch bei Vonovia, die sich von ihrem Korrekturtief mittlerweile aber schon wieder um 50 Prozent erholt haben. Das lockt vermehrt auch wikifolio Trader. So war Vonovia in den vergangenen sieben Tagen mit 263 Trades und 121 Käufen (46 Prozent) eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com und sogar der am häufigsten gehandelte DAX-Titel.

Letzter Einstieg nahe am Korrektur-Tief

Matthias Voß (FoxSr) hat Unternehmen wie Vonovia bei seinem wikifolio Aktien im Schlussverkauf immer ganz genau im Blick. Seit Oktober 2018 setzt er hier auf Aktien, die nach seinen Berechnungen aufgrund der im Vergleich zum historischen Verlauf günstigen Bewertung entsprechendes Erholungspotential haben. Das brachte ihm bei einem maximalen Drawdown von 32 Prozent bislang eine Performance von 46 Prozent. Im Jahresdurchschnitt sind die Kurse damit um 9,5 Prozent gestiegen. Seit Jahresbeginn liegt der Trader bereits zweistellig im Plus, wodurch der Abwärtstrend des Vorjahres gestoppt werden konnte.

Bei Vonovia steht Voß seit Anfang des abgelaufenen Jahres regelmäßig auf der Käuferseite. Der bislang letzte Einstieg erfolgte im Oktober im Bereich der Jahrestiefs. Die überwiegend in der vergangenen Woche getätigten Verkäufe brachten dem Trader Gewinne zwischen 30 und 42 Prozent. Entsprechend positiv fiel sein Fazit aus: „Seit meinem jüngsten Kommentar ist Vonovia hervorragend gelaufen und letztlich hat die Entspannung am Bondmarkt sehr geholfen. Ich kann mir vorstellen, dass die extrem inverse Zinsstruktur in den nächsten zwei Monaten zu einem Anstieg der 10-jährigen Immobilienkredit-Zinsen führen wird, wenn Fed und EZB am kurzen Ende im ersten Quartal 2023 zuschlagen. Deshalb wurde das erhebliche Immo-Aktien-Engagement des wikifolios bei Vonovia deutlich abgebaut und der 27. Best Trade erreicht.“

Voller Fokus auf unterbewerteten Aktien

Ebenfalls Gewinne bei Vonovia realisiert hat Dirk Fechner (Wertinvest). Er verkaufte in den vergangenen Tagen allerdings nur eine kleine Position mit Pluszeichen von bis zu 36 Prozent. In seinem wikifolio Real Value ist die im DAX gelistete Aktie mit einem Depotanteil von 23 Prozent immer noch der zweitgrößte Wert hinter Barrick Gold (58 Prozent Anteil). Insgesamt umfasst das voll investierte Portfolio aktuell nur vier Titel. Eine dermaßen klare Fokussierung kann zu vergleichsweise starken Kursschwankungen führen. Und zwar in beide Richtungen. So liegt der Maximalverlust bei 56 Prozent. Demgegenüber steht aber auch eine Performance von 278 Prozent oder 22 Prozent pro Jahr. Auch dieser Trader setzt auf eine langfristige Neubewertung „seiner“ Aktien und prüft deshalb vor dem Einstieg immer den inneren Wert einer Gesellschaft im Verhältnis zu deren Aktienkurs. Bei Vonovia hatte ein solcher Check ebenfalls im Oktober die Aufnahme zu sehr günstigen Kursen zur Folge.

