Einsteigen, wenn die Märkte abtauchen

Eine Frage, die sich viele Investoren:innen in diesen Tagen stellen dürften, lautet: Ist an den Aktienbörsen nach den jüngsten Kursrückgängen der Boden gefunden oder besteht die Gefahr, dass die Kurse in den nächsten Monaten noch mehr nachgeben? Sollte man mit dem Einstieg also lieber noch warten?

Eine Lösung können in diesem Zusammenhang HV B Flex Invest Zertifikate darstellen. Bei diesen Produkten wird erst dann in den zugrunde liegenden Basiswert (zum Beispiel einen Aktienindex) investiert, wenn dessen Kurs auf oder unter vorab definierte Investitionslevel sinkt. Dadurch hat man die Chance, Kursrücksetzer des Basiswerts für einen günstigeren Einstieg zu nutzen.

Ein Beispiel dafür ist ein HVB Flex Invest Zertifikat auf den UC SDG Transatlantic Leaders Index (= Basiswert). Der Index bildet die Wertentwicklung von bis zu 55 europäischen und US-amerikanischen Unternehmen ab, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Nachhaltigkeitsprüfung erfolgt durch ISS ESG*.

Wie funktioniert das Investment?

Der Nennbetrag des HVB Flex Invest Zertifikats in Höhe von 1.000 Euro ist ab Emission zunächst vollständig im Zertifikat als Barkomponente angelegt. Sinkt der Wert des UC SDG Transatlantic Leaders Index nun während des Beobachtungszeitraums auf oder unter ein Investitionslevel, wird pro erreichtem Investitionslevel einmalig ein Anteil von 20 Prozent des Nennbetrags (entspricht einem Investitionsschritt) aus der Barkomponente in den Basiswert investiert (= Investmentkomponente). Die Investmentkomponente nimmt ab diesem Zeitpunkt an der Entwicklung des Index zu 100 Prozent teil. Die Investitionslevel liegen bei 95, 90, 85, 80 und 75 Prozent des Schlusskurses des UC SDG Transatlantic Leaders Index am anfänglichen Beobachtungstag (= Referenzpreis). Je nach Kursentwicklung können an einem Beobachtungstag mehrere Investitionslevel durchbrochen werden und somit mehrere Investitionsschritte erfolgen. Sollte für alle Investitionslevel ein Investitionsschritt erfolgen, wäre das Zertifikat zu 100 Prozent im Index investiert. Beträge, die als Barkomponente gehalten werden, werden mit ihrem jeweiligen Anteil täglich mit 3,90 Prozent p. a. verzinst. Die Zinszahlung erfolgt jährlich am entsprechenden Zinszahlungstag.

Was passiert bei Fälligkeit?

Die Rückzahlung des Zertifikats am Laufzeitende hängt davon ab, ob und in welchem Umfang Investitionsschritte erfolgt sind. Sollte eine Investmentkomponente bestehen, wird dieser Anteil durch Lieferung von entsprechenden Stücken des HVB Open End Index Zertifikats auf den UC SDG Transatlantic Leaders Index zurückgezahlt. Man bleibt in diesem Fall – je nach Anteil – im Index investiert und trägt bei einer etwaigen negativen Entwicklung ein entsprechendes Verlustrisiko. Eine eventuell verbliebene Barkomponente wird dagegen am Laufzeitende ausgezahlt. Zu beachten ist, dass es sich bei dem Zertifikat um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG handelt. Bei Insolvenz, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

HVB Flex Invest Zertifikat 07/2026 Basiswert UC SDG Transatlantic Leaders Index ISIN/WKN DE000HVB6VB4/HVB6VB Rückzahlungstermin 17.07.2026 Nennbetrag EUR 1.000,– Emissionspreis EUR 1012,50* Zeichnungsfrist bis 11.08.2022 (14.00 Uhr)** * inklusive Ausgabeaufschlag

** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de veröffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 13.7.2022

