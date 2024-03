Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf den Gold- und Silberpreis

Der Goldpreis hat ein Allzeithoch erreicht. Überlegungen, ob die Entwicklung der KI die industrielle Edelmetallnachfrage beeinflusst

Umfang und Geschwindigkeit der Einführung der KI haben die Erwartungen übertroffen. Es geht beispielsweise um Dinge wie Cloud-Dienste, Fahrassistenz, medizinische Versorgung oder intelligente Fertigung. Der Bau von Produktionslinien ist nötig, damit Investitionen. Der Bedarf an Chipkomponenten wird die Halbleiter- und Elektronikindustrie anheizen. Dies wiederum wird sich auf die industrielle Nachfrage nach Edelmetallen auswirken. Die Zeit, in der es Probleme am Halbleitermarkt gab, sollten vorbei sein. Aufgrund steigender Lieferungen von Elektronikprodukten sollte der Markt wieder wachsen. Und nicht nur die Produktion von Chips für KI-Produkte wächst, sondern auch das Bedürfnis KI-Modelle zu trainieren. Dies braucht Datensätze und damit Speicherbedarf. Die Kapazität von Speichern in elektronischen Geräten sollte daher ebenfalls steigen, geschätzt um 15 bis 30 Prozent. Festplatten und Laufwerke sollten auch vermehrt notwendig werden, damit auch Bonddrähte aus Gold. Nicht nur Private, sondern auch Firmen und Regierungen werden vermutlich ihre Rechenzentren aufrüsten. Ständig gibt es verbesserte Unterhaltungselektronik-, Computer- und Kommunikationsprodukte. Mehr Leiterplatten und somit auch mehr Goldbeschichtungen werden gebraucht. Beim Silber wird ein wachsender Markt prognostiziert, der über die Photovoltaikbranche hinausgeht. Dieser umfasst dann elektronische Geräte wie etwa Schalter, Relais und Kondensatoren, nötig etwa für den Bau von Stromnetzen.

Gold und Silber sind also nicht nur Lieblinge von Investoren, sondern erfahren auch eine zunehmende Verwendung in der Industrie. Gold und Silber gibt es etwa bei Sierra Madre Gold and Silver in drei Projekten in Mexiko. Besondere Beachtung verdient dabei das früher produzierende La Guitarra Projekt. Im Goldbereich gefällt Victoria Gold. Dessen Eagle-Goldmine im Yukon produzierte im Jahr 2023 insgesamt mehr als 166.000 Unzen Gold, damit elf Prozent mehr als im Jahr zuvor.

