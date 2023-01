Einflüsse auf den Goldpreis im Jahr 2023

Eine anhaltend hohe Inflation und globale wirtschaftliche Unsicherheiten werden den Goldpreis stützen

Die Fed, so die Analysten, wird hinter der Inflationskurve zurückbleiben. Die hohe Inflation wird damit noch anhalten. Ein Argument derer, die von einem starken Goldpreis ausgehen, sei die erhöhte physische Nachfrage, angetrieben durch Zentralbankkäufe. Denn vor allem die Zentralbanken der Schwellenländer wollen sich vor westlichen Finanzsanktionen schützen (mit denen Russland gerade zu tun hat) und so ersetzen sie US-Dollar in ihren Reserven durch Gold. Ein entscheidender Punkt für den Goldpreis ist die Geldpolitik der Fed und dessen Wirkung auf die Kursentwicklung des US-Dollars. Schwächt die Fed den US-Dollar durch zurückhaltende Handlungen und vor dem Hintergrund hoher Unsicherheiten, dann wird der sichere Hafen Gold attraktiver. Die Fed will die Inflationsrate senken, damit erhöht sich das Risiko einer weltweiten Rezession. Daher wird erwartet, dass etwa Ende 2023 die Fed die Zinsen senken wird.

Ende 2022 hat sich der Goldpreis stark gezeigt und diese Dynamik sollte auch 2023 anhalten. Denn auch wenn die Inflation auf dem Rückzug ist, ist der Weg doch noch weit. Dazu kommt, dass die Fed mit ihrer Politik auf die Kerninflation abzielt, aber nicht auf die Gesamtinflation, welche hauptsächlich Energie- und Lebensmittelpreise betrifft. Es bestehen noch viele Unwägbarkeiten wie die Entwicklung weitergehen wird. Das Wichtigste für Investoren ist daher ein breit aufgestelltes ausgewogenes Portfolio. Und da gehören Gold und Werte von Goldunternehmen einfach dazu. Gut aufgestellte Kandidaten sind etwa Revival Gold oder Victoria Gold. Revival Gold arbeitet erfolgreich an der Wiederbelebung der Beartrack-Arnett-Goldliegenschaft in Idaho. Angezeigte Ressourcen von 65 Millionen Tonnen und Goldgehalte von bis zu zehn Gramm je Tonne Gestein sorgen für Freude. Victoria Gold gehört mit seiner Eagle Goldmine im Yukon bereits zur Riege der Produzenten. Die Reserven liegen bei mindestens 3,3 Millionen Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Viktoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/).

