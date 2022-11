Eine vielversprechende Antwort auf Proteste

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Anleger in Europa bleiben am Dienstag in einer vorsichtigen Stimmung, da sie in den kommenden Tagen einen großen Zustrom von Wirtschaftsdaten erwarten, während die US-Futures vor der Eröffnung ebenfalls auf bescheidene Gewinne hindeuten.

Die Aktien in China stiegen nach einem schwierigen Wochenbeginn in der Hoffnung, dass die Nullzins-Politik des Landes weiter gelockert werden könnte. In den letzten Wochen war man davon ausgegangen, dass auf eine leichte Abschwächung im Frühjahr eine deutlichere Änderung folgen würde.

Aber die Proteste der letzten Tage aufgrund der Rekordzahlen bei den Covid-Fällen und der Verschärfung der Restriktionen hätten in beide Richtungen gehen können, was die Anleger am Montag extrem beunruhigt hat. Ich kann mir zwar vorstellen, dass der Weg von Null-Covid zu Null-Beschränkungen lang und voller Schlaglöcher und Hürden sein wird, aber die Reaktion auf die Unruhen war vielversprechender als befürchtet.

Es kann gut sein, dass die Führung bereits die öffentliche Stimmung zu den Beschränkungen abgetastet hat und, wie gemunkelt wurde, bereits ihre Ausstiegsstrategie geplant hat, die sich mit den jüngsten Kommentaren deckt. So oder so scheint der Null-Covid einen Scheideweg erreicht zu haben, und die Richtung, in die es jetzt geht, wird den Appetit der Anleger auf chinesische Aktien bis zum Jahr 2023 bestimmen. Die heutige Erholung deutet auf einen gewissen Optimismus hin.

So viel Unsicherheit an den Ölmärkten

Es war bereits eine sehr volatile Woche an den Ölmärkten, und das wird sich in den kommenden Tagen angesichts der immensen Unsicherheit über die russische Preisobergrenze, Chinas Covid-Haltung und das OPEC+-Treffen wohl kaum ändern. Der Markt wird von Spekulationen und Indiskretionen beherrscht, von denen es viele gab und wahrscheinlich noch viel mehr geben wird, was angesichts der Vielzahl möglicher Ergebnisse für sehr lebhafte Bedingungen sorgt.

Und wie nicht anders zu erwarten, ist alles in unterschiedlichem Maße miteinander verbunden. Ein Rekordanstieg bei den Covid-Fällen führt zu einer Verschärfung der Beschränkungen, die die Aktivitäten einschränken, Proteste auslösen und ein Überdenken der Null-Covid-Politik des Landes erzwingen. Sie haben auch die Preise stark belastet, da China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, was sich auf die Nachfrageprognosen der OPEC+ auswirken wird, es sei denn, die Gruppe entscheidet sich dafür, abzuwarten und auf klarere Signale und Daten zu warten.

Die Analyse der Gruppe wird auch von den russischen Sanktionen beeinflusst werden, insbesondere von der Preisobergrenze, die noch nicht vollständig vereinbart ist. Jüngste Gerüchte deuten darauf hin, dass die Obergrenze bei 62 Dollar liegen könnte. Das ist viel weniger als die 65-70 Dollar, die zuvor durchgesickert waren, und könnte daher größere Auswirkungen auf die russische Produktion haben. Und natürlich ist Russland selbst ein wichtiges Mitglied der OPEC+-Allianz, was die Angelegenheit noch komplizierter macht und sein Gewicht in den Diskussionen in die Waagschale werfen könnte, was eine Einigung schwieriger und unsicherer machen würde.

Oh, und die EU neigt dazu, die Fristen voll auszunutzen. Die nächsten Sanktionen sollen am Tag nach dem OPEC+-Treffen in Kraft treten, das natürlich aus irgendeinem Grund auf einen Sonntag fällt. Es ist nicht so, dass die Allianz immer schnell zu einer Einigung kommt, und in diesem Fall könnte man es ihr leicht verzeihen, dass sie es nicht tut. Das ist natürlich ein Rezept für volatile Handelsbedingungen.

Volatil und in Erwartung wichtiger US-Daten

Der Goldpreis erholt sich am Dienstag aufgrund des schwächeren Dollars wieder, hat aber die Verluste vom Montag nur zum großen Teil wieder wettgemacht, so dass er in dieser Woche im Grunde ausgeglichen ist. Ich rechne in den kommenden Tagen angesichts der zahlreichen US-Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht werden, darunter Inflation, BIP und der Arbeitsmarktbericht, mit viel mehr Volatilität. Damit sind wir gut gerüstet für den letzten Monat des Jahres, in dem es nur noch wenige Wochen bis zum mit Spannung erwarteten CPI-Inflationsbericht und der Fed-Sitzung sind.

Unruhig und verwundbar

Auch Bitcoin hat seine Verluste vom Montag wettgemacht und ist heute um 1,5% gestiegen. Die Kryptowährung blieb nach dem erneuten Einbruch nach dem FTX-Zusammenbruch volatil und notiert nun mehr als 75% unter ihren Höchstständen von vor etwas mehr als einem Jahr. Selbst jetzt bleibt sie anfällig, da wir noch herausfinden müssen, wie groß der Ansteckungseffekt sein wird und was sonst noch aufgedeckt wird.

