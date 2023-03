Eine äußerst interessante Konstellation!

Nach einem steilen Anstieg nach dem Jahreswechsel, der auf die Erwartung eines baldigen Endes der steigenden Zinsen zurückzuführen ist, hatte sich Ende Januar bereits wieder Ernüchterung breitgemacht. So gibt die Inflation nicht in dem Maß nach, wie man es sich erhofft hatte. Womit die Notenbanken weiterhin gefordert sind, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem in den USA haben die Zinsschritte der US-Notenbank die Wirtschaftsentwicklung noch nicht spürbar eingebremst. Insofern hatte zuletzt die Sorge zugenommen, dass die FED die Zinsen auch in den kommenden Monaten weiter anheben wird. Hierzulande hat die Europäische Zentralbank noch Nachholbedarf, da man die Entwicklung der Inflation zunächst falsch eingeschätzt hat. Allmählich macht sich allerdings wieder eine optimistischere Einstellung der Anleger bemerkbar, die den DAX zum Wochenauftakt auf ein neues Jahreshoch gelenkt hat. Damit stellt sich die Frage, wie es weitergehen wird!



Die Stimmung der Anleger deutet darauf, dass vor allem institutionelle Akteure die Rally zum Jahresauftakt verpasst haben und nun auf einen Rücksetzer zum nachträglichen Einstieg warten. Wie so oft dürfte der Markt auch dieses Mal nicht den Wünschen der Mehrheit folgen. Vielmehr ergibt sich allmählich ein Szenario eines weiteren Anstiegs. So zeigt der durchschnittliche Jahresverlauf von Mitte März bis Ende April ein sehr positives Muster, welches einen weiteren Anstieg in Aussicht stellt. Sollte der Aktienmarkt allerdings weiter anziehen, dürften die steigenden Kurse einigen Akteuren davonlaufen. Entsprechend nimmt der Druck in diesem Fall zu, doch prozyklisch in den steigenden Markt einzusteigen. Ein solches Szenario würde sich auch mit der bereits erwähnten, positiven Saisonalität erklären lassen!Die erste Regel, die man beim Handeln an der Börse lernt, ist, dass die Menge in den meisten Fällen danebenliegt. So könnte es auch aktuell aussehen. Die Hoffnung, dass der Aktienmarkt noch einmal eine Einladung zur nächsten Rally zu günstigen Bedingungen bekanntgibt, dürfte sich wahrscheinlich nicht erfüllen. Stattdessen könnte sich der Druck mit weiter steigenden Notierungen weiter erhöhen, in den Trend nicht mehr günstig einsteigen zu müssen. Genau dieses Szenario könnte die Bewegung der kommenden Wochen prägen!Viel Erfolg in der kommenden BörsenwocheStephan FeuersteinHebelzertifikate-Trader