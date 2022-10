Eine Reise nach Taiwan

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



in der vergangenen Woche besuchte eine Delegation des Parlamentarischen Freundeskreises Berlin-Taipeh Taiwan. Dieser Zusammenschluss von Abgeordneten aller Fraktionen hat die gleichen Aufgaben und Rechte wie eine Parlamentariergruppe. Aufgrund der Tatsache, dass Deutschland offiziell keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhält, wurde hier aber eine andere Bezeichnung gewählt.







Ihr



Taiwans Wirtschaft nimmt trotz Corona-Krise eine starke Entwicklung. Betrug das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 noch 789,5 Mrd. US$ wird für 2022 ein BIP von 841,2 Mrd. US$ erwartet (+6,5%). Als selbstständiges Land wäre Taiwan damit in der Rangliste der größten Volkswirtschaften der Welt vertreten. Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Einwohner in Höhe von 33.775 US$ im Jahr 2021 weist Taiwan einen höheren Wert auf als beispielsweise Spanien (30 090 US$).



Die verarbeitende Industrie Taiwans hat mit 36,9% den größten Anteil an der nominalen Bruttowertschöpfung. Vor allem die IT-Branche ist wichtig für die taiwanesische Industrie. Von den zehn taiwanesischen Produkten mit den größten Weltmarktanteilen lassen sich acht in der Elektronikbranche verorten. Hier konnte sich das Land über die vergangenen Jahre als Weltmarktführer etablieren und die westliche Konkurrenz überholen. Das zweitwichtigste Exportgut von Taiwan ist Elektronik. Zwei der größten Chip-Auftragsfertiger der Welt befinden sich auf der Insel.



Eine Staatsquote von 18% und ein Haushaltssaldo von -1,2% des BIP unterstreichen die wirtschaftliche Stärke des Landes. Die EU sollte ein Freihandelsabkommen mit Taiwan vereinbaren, um von der wirtschaftlichen Dynamik des Landes stärker zu profitieren.