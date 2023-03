Eine Millionen Artilleriegeschosse für die Ukraine

"Europäische Kooperation bei der Unterstützung der Ukraine ist folgerichtig. Aber umso notwendiger ist es, dass schnell und umfangreich nachbeschafft und die notwendigen Haushaltsmittel bereitgestellt werden."







18 europäische Staaten haben die gemeinsame Beschaffung und Lieferung von Munition an die Ukraine beschlossen. Neben 17 EU-Staaten beteiligt sich auch Norwegen an dem Vorhaben. Geführt wird das Projekt durch die Europäische Verteidigungsagentur EDA. In einem ersten Schritt wollen die teilnehmenden Staaten Munition im Wert von einer Milliarden Euro, aus eigenen Beständen und laufenden Beschaffungen, an die Ukraine liefern. In einem zweiten Schritt wollen die Nationen gemeinsam weitere Munition für die Ukraine beschaffen, ebenfalls in der Höhe von einer Milliarde Euro. Darüber hinaus soll eine dauerhafte Lieferkette für Munition aufgebaut werden. Die benötigten zwei Milliarden Euro sollen der EU-Friedensfazilität entnommen werden. „Europäische Kooperation bei der Unterstützung der Ukraine ist folgerichtig. Aber umso notwendiger ist es, dass schnell und umfangreich nachbeschafft und die notwendigen Haushaltsmittel bereitgestellt werden“, so Christian Sauter.

