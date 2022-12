Edelmetallmünzen sind gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Laut der Perth Mint, die den Markt der Edelmetallmünzen dominiert, war die Nachfrage im November solide

Zwar lagen die Verkaufszahlen im letzten Monat auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2019, aber die niedrigen Produktionszahlen hängen wohl mit Produktionsproblemen zusammen. Trotzdem lagen die Verkäufe auf dem zweithöchsten monatlichen Niveau des Geschäftsjahres. Verkauft hat die Perth Mint im November mehr als 114.000 Unzen verschiedener Goldprodukte. Eine steigende Nachfrage sei dabei aus den wachsenden Märkten in Asien, dem Nahen Osten und insbesondere Indien zu verzeichnen. Bei der US Mint wurde die Produktion von American Eagle Bullion im September 2022 eingestellt, da mit der Prägung von Anlagemünzen 2023 begonnen wurde. Diese werden ab 3. Januar verkauft werden. Die US Mint hat im November 1,4 Millionen Unzen Silber verkauft. Es war der stärkste Monat seit März. Der Appetit auf Silbermünzen sei ungebrochen stark. Laut dem Silver Institute wird das neue Jahr ein beträchtliches Defizit beim Silber bringen. Bei der physischen Goldnachfrage wird mit einem Anstieg um 18 Prozent auf 329 Millionen Unzen im Vergleich zum Vorjahr gerechnet.

Wachstum verzeichnet die Nachfrage nach Platinmünzen und -barren. Prognostiziert wird ein sprunghafter Anstieg um 49 Prozent im Jahr 2023. Die britische Royal Mint verzeichnet seit Jahresbeginn einen Rekord an Erstkunden, die in Platin investieren. Es sind rund 15 Prozent mehr Käufe als im Jahr 2021. So erweitert die britische Royal Mint ihr Angebot um Platinbarren und neue Platin-Anlagemünzen. Ein paar Edelmetallmünzen zu besitzen, ist eine gute Sache. Um das Vermögen abzusichern, sollten auch einige Werte im möglichst diversifizierten Depot von Edelmetallunternehmen stammen. Im Silberbereich gefallen beispielsweise MAG Silver oder Tier One Silver. MAG Silver arbeitet gemeinsam mit dem Partner Fresnillo beim Juanicipio-Projekt in Mexiko. Die unterirdische Minenproduktion hat 2020 begonnen. Tier One Silver konzentriert sich auf Silber-, Gold- und Basismetallprojekte in Peru. Bei den Goldgesellschaften gehören Trillium Gold Mines und Gold Terra Resource zu den attraktiven Unternehmen. Trillium Gold Mines besitzt in Ontario ein immens großes Grundstückspaket und Gold Terra Resource hat das aussichtsreiche Yellowknife City Projekt in den Nordwest-Territorien im Portfolio.

