EcoGraf verstärkt Board durch früheren Australien-Chef von Deloitte

EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) hat Keith F. Jones als unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktor in den Board berufen. Jones ist ehemaliger Vorsitzender von Deloitte Australia und war 12 Jahre lang Mitglied des Boards. Er ist ehemaliger Vorsitzender von Gindalbie Metals Limited, wo er den Beginn und die Inbetriebnahme des 3-Milliarden-Dollar-Magnetitprojekts Karara sowie die Leitung des Joint Ventures mit dem chinesischen Unternehmen Sino Steel beaufsichtigte. Er ist Gründungsvorsitzender von Coda Minerals, das derzeit das Kupfer-Kobalt-Projekt Elizabeth Creek in Südaustralien entwickelt.

Jones verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Abwicklung von Transaktionen und in der Führung von Unternehmen, da er 15 Jahre lang als Managing Partner von Deloitte in Westaustralien tätig war. Er leitete die National Energy and Resources Group und war Berater bei großen Transaktionen mit einer Vielzahl von Bergbauunternehmen wie BHP, Rio Tinto und Glencore.

EcoGraf verspricht sich durch die Expertise von Joes Unterstützung bei endgültigen Investitionsentscheidung für das Epanko-Graphitprojekt und die Entwicklung seines nachgelagerten vertikal integrierten Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.