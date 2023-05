EcoGraf schließt Partnerschaft mit Industriemulti POSCO International

Um mehr als 17% schießt heute die Aktie der australischen Graphitgesellschaft EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) zwischenzeitlich nach oben, nachdem das Unternehmen einen (noch nicht verbindlichen) Zehnjahresdeal mit dem multinationalen Industrieunternehmen POSCO International aus Südkorea meldet!

Dabei geht es darum, dass EcoGraf der Tochter des Industriegiganten POSCO Holding zugesichert hat, für zunächst zehn Jahre ab Fertigungsbeginn seine Batterieanodenprodukte (Graphit) zu liefern. Einen wesentlichen Beitrag zum Zustandekommen der Vereinbarung dürfte der umweltfreundliche, weil Fluorwasserstoffsäure freie Produktionsprozess für Batteriegraphit von EcoGraf gehabt haben, da POSCO International ausdrücklich betont, dass man auf der Suche nach einem Lieferanten für umweltfreundliches Batterieanodenmaterial für den Endkunden POSCO FUTURE M war. Denn bei POSCO FUTURE M handelt es sich um einen weltweit führenden Hersteller von Naturgraphit-Anoden für Lithium-Ionen-Batterien, wie sie in Elektrofahrzeugen verwendet werden.

Auf jeden Fall habe die Partner im Vorfeld der jetzt gemeldeten Vereinbarung ein technisches Programm durchgeführt, das die Performance von EcoGrafs Graphitprodukten bewertete.

Gestaffelte Liefervereinbarung von bis zu 40.000 Tonnen pro Jahr

Das heute gemeldete Abkommen sieht jedenfalls vor, dass EcoGraf im ersten Jahr der Produktion 7.500 bis 12.500 Tonnen Batterieanodenmaterial liefert, während es in den Jahren zwei bis fünf bereits 12.500 bis 20.000 Tonnen Batterieanodenmaterial sein sollen. Anschließend, in den Jahren sechs bis zehn ist eine Lieferung von 20.000 bis 40.000 Tonnen EcoGraf-Batterieanodenmaterial geplant.

POSCO und Ecograf befinden sich seit Längerem in Gesprächen, um auszuloten, in welchen Bereichen man zusammenarbeiten kann, um die Entwicklung von EcoGrafs integriertem Batterieanodengeschäft zu unterstützen. Zu POSCOs Plänen gehört dabei die Errichtung eines globalen Zentrums für die Lieferkette von Batterieanodenmaterialien in Tansania, was die weitere Entwicklung und den Ausbau der Epanko-Graphitmine von EGR und des Merelani-Arusha-Graphitprojekts umfasst. Dazu passt auch, dass POSCO erst vor Kurzem eine Ausweitung seiner Partnerschaft mit Black Rock Mining meldete, die ebenfalls über Graphit in Tansania verfügen. Dabei wurde übrigens innerhalb weniger Tage aus einer Abnahmepartnerschaft zwischen Black Rock und POSCO ein verbindliches Abnahmeabkommen…

Zusätzlich wird EcoGraf POSCOs Fähigkeiten in den Bereichen Ingenieurswesen, Bau, Finanzierung und Investment nutzen, um sein Projekt in Tansania voranzutreiben.

Fazit: Eine Vereinbarung mit einem Industriegiganten wie POSCO ist für in der Entwicklung befindliche Unternehmen wie EcoGraf von großer Bedeutung und könnte das Batterieanodenmaterialgeschäft des Unternehmens einen großen Schritt voranbringen. Wir sind gespannt, ob ähnlich wie bei Konkurrent Black Rock Mining schon in kurzer Zeit eine verbindliche Abnahmevereinbarung zustande kommt!

