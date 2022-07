EcoGraf holt ehemaligen Rio Tino-Manager an Bord

Die australische Graphitgesellschaft EcoGraf (ASX: EGR / WKN A2PW0M) verstärkt sich durch die Ernennung von Dale Harris zum COO (Chief Operating Officer). Der erfahrene Experte soll die Entwicklung des integrierten Batteriegraphitgeschäfts vorantreiben.



Entwurf der geplanten Batteriegraphitanlage; Quelle: EcoGraf



Mit Herrn Harris hat EcoGraf dabei unserer Ansicht nach einen guten Griff getan. Der Manager verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung sowohl im Rohstoffsektor als auch bei der Verarbeitung von Mineralien und im Ingenieurswesen. Einen großen Teil dieser Erfahrung sammelte Harris zudem beim Bergbauriesen Rio Tinto!



Dort hatte er immer verantwortungsvollere Positionen inne und zwar nicht nur in Australien, sondern auch international und war in den Bereichen der Geschäftsplanung und Analyse, der Projektentwicklung sowie des Assetmanagements tätig. Unter anderem zeichnete er für den erfolgreichen Betrieb und die fortlaufende Verbesserung zahlreicher Minen und deren Infrastruktur verantwortlich – und zwar in einer Zeit der schnellen Expansion.



Bei EcoGraf setzt man darauf, dass ein Experte vom Renommee und der Erfahrung von Herrn Harris die richtige Wahl ist, um entscheidende Projekte wie die Errichtung der ersten Anlage zur Flusssäure freien Herstellung von Batteriegraphit in Kwinana (Western Australia) sowie die Entwicklungsvereinbarung für das Graphitprojekt Epanko in Tansania voranzubringen.



Wir sind gespannt, wie und wie schnell sich die Einstellung des neuen COO bemerkbar machen wird. Wir werten die Ernennung von Herrn Harris zweifach als gutes Zeichen, da es der „kleinen“ EcoGraf zum einen gelungen ist, einen so renommierten Experten für sich zu gewinnen. Zum anderen deutet es darauf hin, dass die Entwicklung des integrierten Graphitgeschäfts zusätzlichen Schwung erhalten könnte. Wir sind gespannt.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen dem erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.