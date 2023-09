EcoGraf: Graphit-Verarbeitung in Tansania könnte bis zu 50% Energiekosten sparen

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQX: ECGFF) könnte in Zukunft nicht nur seine Epanko-Graphitmine in Tansania betreiben, sondern ebenfalls in Tansania auch seine Upstream-Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen ungereinigtem sphärischen Graphit (SPG) und Feinstoffen aus natürlichem Flockengraphit bauen und betreiben. Gute internationale Logistik und vor allem billige elektrische Energie aus Wasserkraft mit Betriebskosteneinsparungen von bis zu 50% gegenüber OECD-Ländern sind wichtige Standortfaktoren, die für Tansania sprechen.



Skyline von Dar Es Saalam in Tansania; Quelle: Depositphotos



Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls die jüngste Studie, die Ecograf zur „mechanischen Formgebung von ungereinigtem aktivem Anodenmaterial für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt“ fertiggestellt hat. Die mechanische Mikronisierung und Formgebung von Naturgraphit ist besonders energieintensiv. Sie ist der erste Schritt bei der Umwandlung von hochwertigem Flockengraphitkonzentrat in batterietaugliches Anodenmaterial für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Graphitkonzentrat mit einer Größe von weniger als 150 Mikrometern wird in einer Reihe von Spezialfräsen kugelförmig gemahlen, um sphäronisierten Graphit mit sehr eng gefassten physikalischen Spezifikationen herzustellen. Umfangreiche Tests von EcoGraf haben bestätigt, dass das Epanko-Konzentrat die von Batterie- und Elektrofahrzeugherstellern geforderten genauen physikalischen Eigenschaften erfüllt.



Ecograf hat vier Standorte in Dar es Salaam, Kwala, Ifakara und Mahenge für die Entwicklung seiner Verarbeitungsanlage bewertet. Die Standorte in Dar es Salaam und Ifakara sind demnach besonders attraktiv. Das Unternehmen sucht an beiden Standorten geeignete Erschließungsflächen und arbeitet an den entsprechenden behördlichen Genehmigungen.







Abbildung 1: EcoGraf hat vier verschiedene Standorte in Tansania untersucht.



Dar es Salaam verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, einschließlich Straßen, Autobahnen, Brücken und Bahnverbindungen. Der Hafen von Dar es Salaam ist der wichtigste Seehafen in Tansania und einer der verkehrsreichsten in Ostafrika. Er dient als wichtiges Tor für den internationalen Handel und wickelt einen großen Teil der tansanischen Ein- und Ausfuhren ab. Der Hafen erleichtert den Transport von Waren und Rohstoffen und bietet logistische Unterstützung für die Industrie nicht nur in Dar es Salaam, sondern auch in den umliegenden Regionen.



Ifakara liegt im Kilombero-Distrikt der Region Morogoro an den Ufern des Kilombero-Flusses. Ifakara ist ein wichtiges wirtschaftliches und administratives Zentrum in der Region und verfügt über eine hervorragende Infrastruktur mit einer direkten Eisenbahnverbindung zum Hafen von Dar es Salaam. Das kürzlich fertiggestellte 220-kV-Umspannwerk in Ifakara bietet einen stabilen Anschlusspunkt an das TANESCO-Netz.



Tansania ist eines der Länder mit den weltweit niedrigsten Energiekosten. TANESCO, das staatliche Stromversorgungsunternehmen Tansanias, verfügt über eine installierte Kapazität von über 1.700 MW, wobei ein erheblicher Teil der Grundlast aus umweltfreundlichen erneuerbaren Quellen stammt. Die Strompreise in Tansania sind im Vergleich zu den OECD-Ländern sehr günstig und stellen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für die Ansiedlung energieintensiver Mahl- und Formungsprozesse in Tansania dar. Die Systemzuverlässigkeit des TANESCO-Netzes ist hoch, insbesondere für industrielle Abnehmer.



Eine kürzlich durchgeführte unabhängige Ökobilanz (LCA) bestätigt, dass die CO2-Emissionen während des Formungsprozesses durch die Nutzung der kostengünstigen Wasserenergie Tansanias um etwa 20 % gesenkt werden können.



Tansania lockt mit Steuererleichterungen über zehn Jahre



Die tansanische Export Processing Zones Authority (EPZA) für Investitionsanreize gewährt bis zu 10 Jahre lang Befreiungen von der Körperschaftssteuer, den lokalen Steuern, der Mehrwertsteuer auf Versorgungsleistungen und Befreiungen von Zöllen für Investitionsgüter.



Im Rahmen der Optimierung der Graphitlieferkette von EcoGraf zur Unterstützung der Industrie- und Batteriemärkte bestätigen unabhängige Ökobilanzstudien, dass die CO2-Emissionen während des Formungsprozesses durch die Nutzung der kostengünstigen Wasserenergie Tansanias um ca. 20 % gesenkt werden können und dass die Lage des Landes einen effizienten logistischen Exportknotenpunkt für die globalen Graphitmärkte darstellt.



Fazit: Spätestens seit dem Inflation Reduction Act in den USA und dem Green Deal in der EU versuchen westliche Regierungen, Lieferketten für kritische Rohstoffle zu sichern und deren Risiken zu verringern. Einerseits geht es um die Diversifizierung der Lieferanten. Hinzu kommt aber auch die Rückgewinnung von Kompetenzen entlang der Prozesskette. Die Aufbereitung, Mikronisierung und Formung von Naturgraphit ist ein besonders extremes Beispiel, weil hier die Abhängigkeit von China noch immer praktisch bei 100 Prozent liegt. Tansania zeigt sich offen für den Westen und für China und bietet dank günstiger Energiekosten enorme Standortvorteile. Das Land hat sicher ein großes Interesse daran, Wertschöpfung im eigenen Land aufzubauen, die über den bloßen Abbau von Rohstoffen hinausgeht. Es würden alle gewinnen, wenn Ecograf seine Graphit-Verarbeitung im Land realisieren könnte.



