Eckert & Ziegler AG mit Trendbruch und 200-Tage-Kaufsignal - lohnt der Einstieg?

Im Anschluss an das Hoch aus dem ersten Quartal 2021 hat die Eckert & Ziegler AG mehr als 70 % verloren. Nach einem Doppeltief im Bereich um 30 Euro geht es seit geraumer Zeit wieder nach oben. Jetzt ergaben sich gleichzeitig zwei Kaufsignale. Wann sich der Einstieg rentiert, erläutert Ihnen Thomas Bopp.

Die Eckert & Ziegler AG ist die Holdinggesellschaft für eine Reihe von Tochterunternehmen, die sich mit der Bearbeitung von Radioisotopen sowie der Herstellung und dem Vertrieb von isotopentechnischen Komponenten, medizintechnischen Geräten und verwandten Produkten beschäftigen. Das Unternehmen zählt zu den größten Anbietern von radioaktiven Komponenten für die Strahlentherapie und Nuklearmedizin.

In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres hat Eckert & Ziegler von einer anhaltenden Nachfrage nach Radioisotopen für pharmazeutische Anwendungen profitiert. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 184 Millionen Euro. Allerdings fiel das Konzernergebnis auf 20,3 (Vorjahr 23,3) Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Die Geschäftsleitung strebt weiterhin einen Umsatz von 230. Mio. Euro an, gepaart mit einem Nettogewinn von 25 Mio. Euro.

Charttechnisch haben diese positiven Nachrichten den vorher eingeleiteten Aufwärtstrend bestätigt. Die Reise nach oben wurde fortgesetzt, sodass der Aktie ein Anstieg über die 200-Tage-Linie gelang. Auch ein neuer Abwärtstrend konnte gebrochen werden. Abbildung 1 zeigt den Wochenchart ab Januar 2019. Gelb markiert sehen Sie diese beiden charttechnischen Kaufsignale.

Abbildung 1 –Eckert & Ziegler AG im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 09.01.2019 bis 02.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Unterm Strich spricht die Charttechnik zurzeit eine bullische Sprache. Allerdings zeigt der Tageschart einen etwas überhitzten Zustand an, zu sehen in Abbildung 2. Die Aktie hat zum zweiten Mal den Bereich um 40 Euro angesteuert und ist von dort aus nach unten abgeprallt. Auch hat der im Subchart berechnete SuperTrend-Indikator zum zweiten Mal die überkaufte Zone angepeilt.

Abbildung 2 –Eckert & Ziegler AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 12.12.2022 bis 02.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Alles in allem legen die beiden Kaufsignale aus den langfristigen Charts die Eröffnung einer bullischen Position nahe. Nach Konsultation des kurzfristigen Charts empfiehlt es sich allerdings, eine Long-Position erst zu eröffnen, wenn die grüne, waagerechte Signallinie bei 42,08 Euro überschritten wird.

Der Bereich um 60 Euro ist im Falle eines Ausbruchs nach oben die große Zielzone. In Abbildung 1 ist das der hellrot eingefügte Widerstandsbereich.

Fällt die Aktie dagegen zurück unter die blaue 200-Tage-Linie und wird zeitgleich der noch auf Kauf stehende Supertrend-Indikator nach unten gekreuzt, könnte die Aktie ein Kandidat für eine Short-Position werden. Allerdings sollte diese erst aufgebaut werden, wenn die rote, waagerechte Linie bei 35,54 Euro unterschritten wird. In diesem Fall liegt das Kursziel im Bereich des bisherigen Tiefs der letzten 12 Monate, und zwar bei 28,92 Euro.

Zur Verlustbegrenzung ist die 200-Tage-Linie zu nutzen. Eine Long-Position nach einem bullischen Ausbruch, sollte geschlossen werden, wenn die 200-Tage-Linie wieder unterschritten wird.

Umgekehrt gilt das Gleiche für eine eröffnete Short-Position.

Basiswert

WKN

Briefkurs in EUR

Basispreis in EUR

Reset-Barriere in EUR

Faktor

Eckert & Ziegler AG

HC987M

14,71

34,798022

38,277824

8



Basiswert

WKN

Briefkurs in EUR

Basispreis in EUR

Reset-Barriere in EUR

Faktor

Eckert & Ziegler AG

HC3V6T

0,54

44,730355

41,250333

-8



Faktor-Call-Optionsschein auf Eckert & Ziegler AG für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.01.2024; 11:15 Uhr Faktor-Put-Optionsschein auf Eckert & Ziegler AG für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.01.2024; 11:15 Uhr

