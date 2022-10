Eckart & Ziegler: bei diesen Zahlen können die Bullen strahlen!

Long Setup beim Medizintechnikhersteller Eckart & Ziegler aus der Hauptstadt! Börsentäglich weitere coole Setups im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: EUZ ISIN: DE0005659700

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Berliner Medizintechnikunternehmens verzeichnete einen Halbjahresverlust von rund 18 Prozent. Nach dem Jahrestief im Juli hat sich das Wertpapier aber wieder aufgerappelt und den Weg über die gleitenden Durchschnitte gefunden. Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage lässt einen dynamischen Breakout in den nächsten Tagen erwarten.

Chart vom 24.10.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 38.58 EUR







Meine Expertenmeinung zu EUZ

Meinung: Fundamental gibt es bei Eckart & Ziegler nichts zu meckern. Die Berliner lieferten 2021 zum fünften Mal in Folge ein Gewinnwachstum ab. Auch im zweiten Quartal 2022 setzte sich die Erfolgsstory fort. Der Vorsteuergewinn stieg um rund 60 Prozent, der Quartalsüberschuss etwa fünf Prozent. Die Abweichung resultierte nach Unternehmensangaben aus Sondereffekten der Besteuerung im Vorjahr. Weiteres Wachstum verspricht ein Auftrag zur Lieferung einer Anlage zur Herstellung von Actinium-225 in die USA. Dieses Radioisotop wird bei der Krebsbehandlung eingesetzt, verschont aber gesundes Gewebe weitestgehend.

Setup

Mögliches Setup: Die Seitwärtsbewegung zeichnet uns Trigger und Stopp Loss in den Chart. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 15. August. Die Zahlen für das dritte Quartal kommen am 14. November, so dass wir den Trade eine Weile laufen lassen können.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in EUZ.

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2022

