E.ON begibt zwei EUR-Anleihen

Der Energie-Konzern E.ON refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3826T) mit 750 Millionen Euro. Anleger erhalten einen Kupon in Höhe von 3,375 %, die erste Auszahlung erfolgt am 15.01.2025. Das Fälligkeitsdatum dieser Anleihe ist der 15.01.2031. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit betragen jeweils 1.000 Nominale. Über eine weitere Anleihe (WKN A3826U) nimmt E.ON nochmals 750 Millionen Euro bei einem Zinssatz von 3,75 % bis zum 15.01.2036 auf. Fitch gibt ein BBB+ Rating an.

