E.ON-Zertifikat mit 16%-Chance und 27% Sicherheitspuffer

Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) wird nach ihrem kräftigen Kursanstieg vom Jahresbeginn, der am 9. Mai 2023 bei 12,29 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand, seit Mitte Mai 2023 innerhalb einer Spanne von 10,91 bis 12,12 Euro gehandelt. Obwohl das Unternehmen nach der Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr wegen der Beruhigung des energiewirtschaftlichen Umfeldes die Prognose für das laufende Geschäftsjahr anhob, reagierte der Aktienkurs nur geringfügig auf diese positive Nachricht.

Da Experten nach den starken Halbjahreszahlen den Jahresausblick von E.ON als konservativ einschätzen und der Betrieb von Strom- und Gasnetzen nun höhere Renditen abwerfen sollte, bekräftigten sie mit Kurszielen von bis zu 13 Euro (Barclays Capital) ihre Kauf -oder Halte-Empfehlungen für die Aktie.

Anlage-Idee: Anleger, die nun eine Investition in die E.ON-Aktie in Erwägung ziehen und die gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments verringern wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Bonus-Zertifikat mit Cap ins Auge fassen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der E.ON-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und die Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die E.ON-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 8,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 30. Dezember 2024 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 15 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PE9WMJ7) auf die E.ON-Aktie befinden sich Bonuslevel und Cap bei 15 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 20. Dezember 2024, aktivierte Barriere liegt bei 8,50 Euro. Beim E.ON-Aktienkurs von 11,64 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 12,97 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 12,97 Euro kaufen können, ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 15,65 Prozent (=13 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 26,98 Prozent auf 8,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der E.ON-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 8,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der E.ON-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 12,97 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates festgestellt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Anlageprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek