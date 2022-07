E.ON-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Wegen der reduzierten Gaslieferungen aus Russland und dem steigenden Gaspreis wurde auch der Kurs der E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) in den vergangenen Monaten in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem die Aktie am 30.6.22 bei 7,87 Euro auf ein neues 12-Monatstief zurückfiel, konnte sie sich bis zum 4.7.22 wieder auf 8,25 Euro erholen. Sowohl die EON- als auch die RWE-Aktie wurden durch den Kursrutsch von Uniper, die von der reduzierten Gaslieferung sehr betroffen ist, nach unten mitgezogen.

Da die massive Kursreaktion der E.ON-Aktie seit dem Ukraine-Krieg übertrieben sei und ein eventueller Gaslieferstopp bereits eingepreist sein könnte, bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis 12,80 Euro (Bernstein Research) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Gewinne erzielen, wenn die E.ON-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Niveau vom 15.6.22 bei 9 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Strike bei 8,50 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die E.ON-Aktie mit Basispreis 8,50 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 1, ISIN: DE000DFT7TZ9, wurde beim E.ON-Aktienkurs von 8,25 Euro mit 0,39 – 0,41 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest wieder die Marke von 9,00 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,66 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,509 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,509 Euro, BV 1, ISIN: DE000PF00BN3, wurde beim E.ON-Kurs von 8,25 Euro mit 0,75 – 0,76 Euro taxiert.

Wenn die E.ON-Aktie in nächster Zeit auf 9,00 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,49 Euro (+96 Prozent) erhöhen – sofern die E.ON-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 6,977 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die E.ON-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,977 Euro, BV 1, ISIN: DE000HZ9BCS8, wurde beim E.ON-Kurs von 8,25 Euro mit 1,28 – 1,29 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der E.ON-Aktie auf 9,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,02 Euro (+57 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von E.ON-Aktien oder von Hebelprodukten auf E.ON-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek