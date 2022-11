E.ON – Neue Impulse am Mittwoch?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktie von E.ON hat sich zuletzt wieder nach oben gearbeitet. Der Bericht für das dritte Quartal am Mittwoch wird mit Spannung erwartet.

Leicht hat es E.ON seit vielen Jahren nicht. Wenngleich die Aktie in den vergangenen Jahren in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist, hat sich der Konzern von dem politisch gewollten Ausstieg aus der Kernenergie bis dato nicht wirklich erholt. Interessanterweise ist das Thema in diesem Jahr im Zuge der Energiekrise wieder hochgekocht. Doch außer einer Verlängerung der Laufzeiten der drei noch angeschlossenen Kraftwerke in Deutschland bis März wird es keine Zugeständnisse mehr geben. Im Frühjahr 2023 ist folglich Schluss mit der Kernenergie in Deutschland.

Inzwischen spricht E.ON vom Nicht-Kerngeschäft, in dem auch der Rückbau der Kernkraftwerke enthalten ist. Dort gehen die Zahlen wenig überraschend stetig zurück. Im vergangenen Jahr erzielte E.ON noch 1,6 Mrd. EUR EBITDA in diesem Segment, 2023 dürften es nur mehr 0,8 bis 1,0 Mrd. EUR sein. Insgesamt rechnet das Management mit einem operativen Konzernergebnis von 7,8 Mrd. EUR. Großes Thema ist aber neben der Kernenergie auch die Abschöpfung der sogenannten „Zufallsgewinne“, die der Staat unter anderem zur Finanzierung der Energiehilfen werden möchte. Die Kernfrage lautet dort, inwieweit es eine „Zurückrechnung“ geben wird. Der 1. März war hier zunächst angedacht, inzwischen ist vom 1. September die Rede.

Trotz dieser Unsicherheiten blicken Analysten optimistisch auf das Zahlenwerk, das E.ON am Mittwoch präsentieren wird. Demnach soll das operative Ergebnis sich auf 7,76 Mrd. EUR verbessern und die Nettoverschuldung weiter sinken. Der Konzernüberschuss dürfte 2,4 Mrd. EUR betragen. Für das Gesamtjahr rechnen die Experten mit einem Umsatzanstieg auf 79,3 Mrd. EUR und einem Gewinn je Aktie von 0,93 EUR. Als Dividende für 2022 könnte E.ON rund 0,50 EUR je Aktie ausschütten. Perspektivisch sind bei E.ON operativ aber keine großen Sprünge zu erwarten. Der Marktkonsens für 2025 enthält für Umsatz und Gewinn in etwa Schätzungen wie für das laufende Jahr. Insofern überrascht die Seitwärtstendenz des DAX-Titels nicht.

Chart: E.ON

Widerstandsmarken: 9,19 + 9,51 + 9,62 EUR

Unterstützungsmarken: 8,35 + 8,28 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat sich die Aktie zuletzt zumindest wieder etwas nach oben arbeiten können und den Widerstand bei 8,28 EUR wie auch den EMA50 zurückerobert. Beide Elemente im Chart wirken nun als Supports. Halten diese auch in den kommenden Tagen, könnte die Aktie die Erholung in Richtung des EMA200 bei 9,19 EUR und darüber 9,51 bis 9,62 EUR ausdehnen. Erst über dem Balken bei 9,51 bis 9,62 EUR im Mittelfristchart wäre weiteres Potenzial ableitbar.

Unter 8,28 EUR würde sich das kurzfristige Chartbild dagegen bereits wieder eintrüben. Das positive Momentum wäre in diesem Fall erst einmal dahin.

Anleger, die bei der Aktie von E.ON investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Cap Anleihe WKN HVB797 tun. Diese befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die im Falle einer Verteidigung der benannten Unterstützungen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der Widerstandszone um 9,50 EUR setzen möchten, können auf WKN HZ1P3D oder HB7UGK zurückgreifen.

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Rückzahlung

Letzter Bewertungstag Maximaler Rückzahlungsbetrag.

E.ON HVB797* 101%** 90,00-147,00%** 24.11.2025 1.470 EUR

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag E.ON HZ1P3D 2,87 5,79 3,02 Open End E.ON HB7UGK 1,41 7,26 6,15 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag E.ON HB5R6S 2,75 11,36 3,15 Open End E.ON HB7LTA 1,24 9,85 6,99 Open End

* Zeichnungsfrist bis 24.11.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Stand: 07.11.2022, 15:52 Uhr Turbo Bull Open End Optionsschein auf E.ON für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Turbo Bear Open End Optionsschein auf E.ON für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

