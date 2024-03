E.ON: Mittelfristig entscheidender Bereich

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

In der abgelaufenen Handelswoche stachen Aktien des Energieversorgers E.ON aus den DAX-Unternehmen heraus und führten zeitweise die Gewinnerliste an. E.ON plant unterdessen sein reguliertes Geschäft auszuweiten, was das Geschäftsmodell als einen der größten Versorger in Europa klar stärken dürfte. Aber auch die Ratingagentur Standard & Poor‘s besserte die Kreditwürdigkeit des Unternehmens auf und sorgte zusätzlich für Kursfantasie.

Wie die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfallrating auf BBB+ von BBB angehoben und den Ausblick als stabil eingestuft. Darüber hinaus seien die Ergebnisse für die Regulierungsperiode bis 2028 insbesondere in Deutschland positiv zu bewerten.

Technisch hat sich das Wertpapier hingegen in einen äußerst markanten Bereich zwischen 12,00 und 13,38 Euro aufwärts begeben, an diese Hürde sich die Aktie seit nunmehr November 2012 die Zähne ausbeißt und dadurch die Wichtigkeit dieses Widerstandsbandes noch einmal unterstreicht. Gelingt es nämlich diesen Bereich hinter sich zu lassen, würden entsprechend mittel- bis langfristige Long-Chancen für das Wertpapier entstehen.

Kursdynamik etwas verflogen

Nur wenn die E.ON-Aktie mindestens auf Monatsschlusskursbasis den Bereich von 13,38 Euro knackt, dürften wieder längerfristige Kaufsignale mit einem Zielhorizont um 16,00 und darüber 17,18 Euro ins Spiel kommen und sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Ein Verbleib in der Handelsspanne zwischen 12,00 und 13,38 Euro ist dagegen als neutral zu bewerten. Solange der seit Ende 2022 anhaltende Aufwärtstrend ungebrochen bleibt, befindet sich das Papier in einer recht komfortablen Ausgangslage für weitere Kursgewinne. Unterhalb von 11,64 Euro würden sich die Anzeichen auf eine Korrektur jedoch auf 10,20 Euro verdichten.

E.ON SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

12,80 // 13,03 // 13,38 // 13,98 // 14,57 // 15,08 Euro

Unterstützungen:

12,24 // 12,00 // 11,64 // 11,05 // 10,43 // 10,20 Euro



Fazit:

Erste Hinweise auf eine Aufwärtstrendfortsetzung mit Zielen bei 17,18 Euro ergeben sich bereits bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 13,38 Euro, zur Bestätigung sollte jedoch am besten ein eindeutiger Monatsschlusskurs abgewartet werden. In diesem Fall könnten erste Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KJ02Z2 aufgebaut werden, in der Folge würde eine vollständige Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 280 Prozent ermöglichen. Endgültiges Ziel im Schein läge dann bei 17,18 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei das Niveau von vorläufig 12,00 Euro allerdings noch nicht überschreiten, woraus sich im vorgestellten Schein ein Stopp-Kurs von 0,61 Euroergeben würde. Beim Anlagehorizont sollten sich Investoren jedoch gut einige Monate Zeit nehmen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

KJ02Z2

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,24 - 1,25 Euro

Emittent:

Citi

Basispreis:

11,4189 Euro

Basiswert:

E.ON SE

KO-Schwelle:

11,4189 Euro

akt. Kurs Basiswert:

12,63 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

17,18 Euro

Hebel:

10,1

Kurschance:

+ 280 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.