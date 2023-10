E.ON: Die Aktie befindet sich seit Mai in einer Seitwärtsbox

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

AKTIE IM FOKUS: E.ON

WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999 / Kürzel: EOAN

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Ausgangslage: Das Wertpapier konnte bis Mai dieses Jahres zulegen, befindet sich seitdem aber in einer engen Seitwärtsbox. Welche Kursphantasie kann daraus abgeleitet werden?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 11,80 EUR

Marktkapitalisierung 28,94 Mrd. EUR

Umsatz 2022 115,66 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 18,16 %

KGV 2023* 9,88 %

4 Wochen Performance -0,15 %

Bewertung fairer Preis

Div. Rendite 2023* 6,06 %

* Prognose

Der Konzern wird die Zahlen zum 3. Quartal 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorstellen. Analysten schätzen, dass E.ON für das laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 1,10 EUR pro Aktie erwirtschaftet hat. Im Jahr zuvor war es etwas weniger. Der Umsatz wird in diesem Jahr auf 109,47 Mrd. EUR geschätzt, deutlich weniger als im Vorjahr, als der Konzern noch einen Umsatz von 115,66 Mrd. EUR realisieren konnte.

Zuvor hatte das Unternehmen verkündet, dass es deutliche höhere Investitionen in die eigenen Energienetze plant. Bis Ende 2027 waren ursprünglich 26,0 Mrd. EUR geplant gewesen. In den vergangenen Jahren hat der Konzern seine Investitionsziele immer nach oben korrigiert. Ziel ist es die Netzengpässe, die im Augenblick bestehen zu beseitigen. E.ON hat aktuell 12 Mio. Strom- und 2 Mio. Gaskunden in Deutschland. Alleine im 1. Halbjahr verzeichnete der Konzern mit seinem Versorger- und Netzverwaltungsgeschäft einen deutlichen Gewinnsprung von 1,4 Mrd. EUR im Vorjahr auf 2,3 Mrd. EUR. Es ist nach wie vor der Plan des Unternehmens, die Ausschüttungen in den kommenden fünf Jahren, um jährlich 5% zu erhöhen. Mit einer Kapitalrendite von 4,6% zählt die Aktie zu den attraktivsten Dividendentitel im QiX (Qualitätsaktien-Index)

Die Aktie ist Mitte Mai mit einem GAP unter die 12 EUR gefallen. Das GAP konnte in den Folgemonaten geschlossen werden. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier in den letzten Monaten im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 10,93 EUR) und der 50-Tage-Linie (aktuell bei 11,21 EUR) seitwärts gelaufen ist. Anfang Oktober ging es im Zuge eines Rücksetzers auch unter die 200-Tage-Linie (aktuell bei 11,13 EUR). In den letzten Handelstagen hat sich das Wertpapier zwar wieder über die 20-Tage-Linie schieben können, hängt aktuell aber unter der 200-Tage-Linie / 50-Tage-Linie fest.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie bereits vor 12 Monaten Probleme mit der 200-Tage-Linie hatte, sich aber nach einigen Versuchen dann per Tagesschluss über diese Durchschnittslinie schieben konnte. Positiv ist, dass auch jetzt die 20-Tage-Linie von unten stützt, negativ ist, dass die 50-Tage-Linie knapp über der 200-Tage-Linie verläuft und damit einen zusätzlichen Deckel darstellt. Die Aktie muss sich per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie festsetzen, wenn sie wieder Perspektive auf der Oberseite haben möchte. Sollte die Bewegung über die 50-Tage-Linie gelingen, so wäre weiterhin wichtig, dass es zügig über die 11,70/75 EUR geht und sich die Aktie über diesem Level festsetzt. Wenn sich dieses Szenario einstellt, wäre es denkbar und möglich, dass es wieder in Richtung des Jahreshochs geht.

Kann das Wertpapier diesen Move nicht abbilden und geht es per Tagesschluss wieder unter die 20-Tage-Linie, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn sich die Aktie unter der 20-Tage-Linie festsetzt. Sollte sich dies einstellen, so wären weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 10,10 / 10,00 EUR gehen könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie hat dann wieder ein Kursphantasie, wenn es ihr gelingt, sich über der 50-Tage-Linie festzusetzen und rasch aufwärts zu laufen. Setzt sich das Wertpapier aber unter der 20-Tage-Linie fest, so könnte es übergeordnet abwärts bis in den Bereich der 10,00 EUR gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %



Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Das Wertpapier konnte sich über die SMA20 (aktuell bei 11,05 EUR) schieben und bis in die zweite Septemberhälfte auch über dieser Durchschnittslinie halten. Es ging dann aber in dynamischen Impulsen abwärts unter alle drei Durchschnittslinien. Es ist im Zuge einer Gegenbewegung gelungen, sich wieder über die SMA50 (aktuell bei 10,98 EUR) bzw. die SMA20 zu schieben und sich auch über der SMA20 festzusetzen. Aktuell besteht das Problem, dass das Wertpapier nicht über die SMA200 (aktuell bei 11,20 EUR) kommt. Aktuell hat ein Rücksetzer am gestrigen Handelstag die SMA20 wieder erreicht.

Das 4h Chart gibt auch Aufschluss darüber, warum es auf Tagesbasis nicht richtig weitergeht. Die Aktie hat es bisher nicht geschafft, sich über die SMA200 zu schieben. Ein Überwinden dieser Linie ist aber erfolgskritisch, wenn es wieder in Richtung der 11,70/80 EUR gehen soll. Die SMA200 im 4h Chart und die SMA50 im Tageschart liegen praktisch zusammen, was ein Überschreiten noch einmal schwerer macht. Erst wenn sich das Wertpapier verbindlich über der SMA200 festgesetzt hat, wäre die Perspektive auf der Oberseite gegeben.

Geht es im Zuge von Rücksetzern aber wieder unter die SMA50 und etabliert sich das Wertpapier unter dieser Durchschnittslinie, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass das Anlaufziel angelaufen werden könnte, dass in der Tagesbetrachtung definiert worden ist.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Kann sich die Aktie verbindlich über der SMA200 festsetzen, so besteht die Perspektive, dass es erneut in Richtung des Jahreshoch gehen könnte. Setzt sich das Wertpapier unter der SMA50 fest, so könnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben sein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Widerstände

11,87



12,28

12,54

13,61

Unterstützungen

11,21

11,20

11,14

11,13

11,08

11,05

10,98

10,96

10,93

10,03

8,88

