Die E-Mobilität startet zweifelsohne durch

Mit einem exponentiellen Anstieg wird gerechnet, dies gilt auch für schwere Nutzfahrzeuge

Damit wird auch das weiße Gold, so wie Lithium oft genannt wird, immer gefragter. Und ein Defizit droht, was den Preis für den Rohstoff weiter antreiben sollte. Nicht nur im privaten Bereich, auch bei Speditionen und Logistikern ist das Interesse an alternativen Antrieben groß. So wird mit einem starken Anstieg schwerer Nutzfahrzeuge gerechnet. Im Jahr 2030 sollen bereits drei Viertel der Neuzulassungen in diesem Bereich (ab 12 Tonnen) emissionsfrei fahren. Nun muss noch das Lade- und auch das Wasserstofftankstellennetz entsprechend aufgebaut werden. Deutschland setzt dabei auf seinen Masterplan Ladeinfrastruktur für klimafreundliche Nutzfahrzeuge. Hersteller prognostizieren für die Jahre ab 2025 etwa, dass Brennstoffzellen-Lkws verstärkt auf den Markt drängen werden.





Die Länder streben danach erneuerbare Energiequellen zu vermehren und die CO2-Emissionen zu senken. Im Blickpunkt steht dabei das Pariser Abkommen der UN, die Erderwärmung unter die zwei-Grad-Marke zu drücken. Laut dem RePowerEU-Plan 2022 der EU sollen die Mitglieder bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien auf 45 Prozent steigern. Deutschland hat sogar die ehrgeizigen Pläne einen Anteil von 80 Prozent zu schaffen. Schweden, Vorreiter bei der E-Mobilität und eine der innovativsten Volkswirtschaften hat 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2030 im Visier. Nordische Länder haben in Sachen Elektromobilität eindeutig die Nase vorn. In Schweden kommen auf 1.000 Einwohner 81 Elektrofahrzeuge, in Deutschland noch nur rund 8,5 E-Autos. Auf jeden Fall sollten sich Unternehmen mit Lithiumprojekten in den nächsten Jahren nicht über mangelnde Nachfrage beschweren können. Dazu gehört etwa

Cypress Development mit seinem Clayton Valley-Lithiumprojekt in Nevada. Eine Machbarkeitsstudie für das aussichtsreiche Projekt wird bald fertig gestellt sein. ION Energy besitzt in den Lithium-Salaren der Mongolei zwei hochgradige Lithiumprojekte, dies also in einem bergbaufreundlichen Land.





