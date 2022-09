EZB wird mit aggressivem Schritt von 75 Basispunkten „energisch“ handeln müssen, um Inflation einzudämmen

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Kommentar von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM

Wir gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer September-Sitzung die Zinssätze um 75 Basispunkte (Bp) anheben wird.

Unsere Erwartungen:

Die EZB wird höchstwahrscheinlich die Zinssätze um 75 Basispunkte anheben und damit ihren Einlagensatz auf 0,75 % erhöhen. Die Situation bezüglich der Inflation hat sich seit der Juli-Sitzung weiter verschlechtert. Die Kerninflation stieg auf 4,3 % im Jahresvergleich, der grundlegende Preisdruck hat sich weiter ausgeweitet und die Inflationserwartungen sind leicht gestiegen.

Wir gehen davon aus, dass die EZB einer „von Sitzung zu Sitzung Entscheidung“ beibehalten und keine klaren Vorgaben für das Tempo künftiger Zinserhöhungen machen wird.

Wir gehen nicht davon aus, dass EZB-Präsidentin Lagarde Hinweise auf die Höhe des neutralen oder endgültigen Zinssatzes geben wird.

Wir erwarten keine Ankündigung über das Ende der Reinvestitionen im Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten, aber EZB-Präsidentin Lagarde könnte andeuten, dass die Gespräche bald beginnen werden.

Angesichts positiver Realzinsen wird die EZB höchstwahrscheinlich einige Änderungen bei der Verzinsung von Liquiditätsüberschüssen ankündigen.

In Anbetracht der nachlassenden Dynamik und der anhaltenden Energiekrise werden die neuen EZB-Prognosen wahrscheinlich deutlich niedriger ausfallen. Die Prognosen für 2022 werden wahrscheinlich unverändert bleiben oder nur geringe Änderungen aufweisen (das Wachstum in Q2 war stark), aber wir erwarten erhebliche Korrekturen der Prognosen für 2023.

Wir gehen davon aus, dass die Inflationsprognosen der EZB 2022 (von 6,8 % auf 8 %) und 2023 (von 3,5 % auf 4,5 %) nach oben korrigiert werden und dann 2024 wieder nahe an das 2 %-Ziel zurückgehen werden.

Wir gehen davon aus, dass die EZB diese Woche eine hawkishe Botschaft verkünden wird, die ihre Entschlossenheit widerspiegelt, die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zu senken. Zum jetzigen Zeitpunkt wird sich der EZB-Rat unserer Meinung nach trotz der wirtschaftlichen Abschwächung für eine restriktive Haltung entscheiden. Dies wird wahrscheinlich zu einem leichten Anstieg der Zinssätze und einer Verflachung der Renditekurve führen.



