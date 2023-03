Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK

EZB wählt die härtere Gangart

Düsseldorf, 16. März 2023 – Um die Inflation zu bekämpfen, hat die EZB heute den Leitzins noch einmal um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 3,00 Prozent angehoben. Und das, obwohl nach der Pleite der US-amerikanischen Silicon Valley Bank und dem Absturz zahlreicher Bankaktien auch in Europa die Stimmen laut wurden, die EZB möge wegen der Finanzstabilität jetzt auf diesen Schritt verzichten.

Aktuell wird sichtbar, welche Kollateralschäden sehr schnelle und starke Zinsanhebungen mit sich bringen können: Sie erschweren Geschäftsbanken, ihre kurzfristigen Geldanlagen in langfristige Kredite zu transferieren. Denn die Zinsen in den kurzen Laufzeiten übersteigen die Renditen in den langen Laufzeiten. So passiert in den USA, wo im Pleite-Sog der Silicon Valley Bank – die immerhin zu den größten 16 Banken des Landes gehört – bereits zwei weitere Institute zahlungsunfähig wurden. Klar ist aber auch: Die Probleme waren bekannt und es sind – wie auch im Falle der Credit Suisse – Einzelfälle, die die Bankenbranche weder in den USA noch woanders ins Wanken bringen werden.

Doch wie geht es jetzt weiter?

Europas Währungshüter haben mit dem heutigen Schritt eine härtere Gangart eingeschlagen als angenommen – und sich eben nicht auf eine Verschiebung oder Aussetzung des Zinserhöhungszyklus verständigt. Das war sehr mutig, aber auch sehr richtig. Notenbanken sind in allererster Linie der Geldwertstabilität verpflichtet. Der Hinweis, einen Baukasten zur Liquiditätsversorgung der Finanzsysteme jederzeit bereit stellen zu können, sollte den Marktturbulenzen entgegenwirken, obgleich die Finanzmärkte vom heutigen Zinsschritt negativ überrascht wurden.



Disclaimer

Keine Anlageempfehlung, keine Beratung: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Über TARGOBANK

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Weiterführende Informationen: www.creditmutuelalliancefederale.fr