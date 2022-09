Die EZB sollte jetzt die Zinsen um 75 Basispunkte erhöhen

Hohe Inflationsdaten und Anstieg der Verbraucherpreise zwingen zum Handeln Markt rechnet fest mit Anhebung um 75 Basispunkte Großer Teil der Abwärtsrisiken in europäischen Krediten eingepreist Jetzt ist eine gute und vielleicht die einzige Gelegenheit für die Europäische Zentralbank (EZB), die Zinsen um noch nie dagewesene 75 Basispunkte zu erhöhen.

Die Inflationsdaten in der Eurozone sind himmelhoch, und der geschätzte Verbraucherpreisindex (VPI) für August erreichte im Jahresvergleich 9,1% (der VPI-Kernwert lag mit 4,3% ebenfalls weit über dem Zielwert von 2%). Der kurzfristige Trend für den VPI bleibt aufwärts gerichtet, und da die Geldpolitik Zeit braucht, um wirksam zu werden, wäre es unserer Ansicht nach ein Fehler, jetzt nicht mutig zu handeln. Die EZB muss sicherstellen, dass sich die Inflationserwartungen nicht zu sehr verankern, und je länger die Bank wartet, desto schwieriger wird es, sie in Zukunft zu senken. Dies gilt umso mehr, als die EZB im Vergleich zu anderen großen Zentralbanken die Zinsen recht spät anhebt. Die EZB verpasste im Juni eine Zinserhöhung und überraschte dann im Juli mit einer vollen Anhebung um 50 Basispunkte entgegen ihrer vorherigen Prognose. Drei Sitzungen im Jahr 2022 stehen noch auf der Tagesordnung - eine am kommenden Donnerstag, gefolgt von einer weiteren Ende Oktober und Mitte Dezember.



Warum gerade jetzt?

Die jüngsten Wirtschaftsdaten waren relativ solide: Der aggregierte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor der Eurozone liegt immer noch über 50 und der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe mit 49,8 nur knapp unter dem Schwellenwert. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone ist mit 6,6 % moderat und liegt damit unter dem Niveau von Corona und unter dem Niveau der globalen Finanzkrise. Es sei daran erinnert, dass die EZB ihre bisherigen Prognosen aufgegeben hat und die Zinserhöhungen von Sitzung zu Sitzung erfolgen werden. Die Daten sind also weitgehend datengesteuert, und die aktuellen Daten sind stärker als die, die wir für die kommenden Quartale prognostiziert haben.



Was wird die Auswirkungen der Anhebung abmildern?

Auf der letzten EZB-Sitzung stellte Christine Lagarde das Transmissionsschutzinstrument (TPI) vor, das den Transmissionsmechanismus der Geldpolitik sicherstellen und eine Fragmentierung verhindern soll. Wir glauben, dass dieses Instrument, auch wenn es recht vage ist, vor allem die Peripherie davor schützen würde, dass die Spreads unhaltbare Niveaus erreichen. Abschwächende Faktoren sollten vielmehr von der fiskalischen EU- und/oder nationalen Ebene ausgehen. Die Dringlichkeitssitzung der EU-Energieminister an diesem Freitag könnte möglicherweise dazu beitragen, die Strompreise zu senken, da sie eine Entkopplung der Strompreise von den Gaspreisen planen und Preisobergrenzen in Betracht ziehen. Auf nationaler Ebene gab es in Deutschland eine gewisse steuerliche Entlastung in Form eines dritten Entlastungspakets in Höhe von 65 Mrd. EUR, das Haushalten und Unternehmen hilft, mit dem Anstieg der Energie- und Lebensmittelpreise fertig zu werden.



Was ist eingepreist?

Der Markt rechnet fest mit einer Anhebung um 75 Basispunkte für die morgige Sitzung, was durch die aggressiven Äußerungen verschiedener EZB-Mitglieder in den letzten Tagen noch verstärkt wurde. Lediglich Philip Lane schien einige Vorbehalte zu haben und sprach sich für ein gemäßigteres Vorgehen aus. Wir würden eine Anhebung um 75 Basispunkte begrüßen, da wir der Meinung sind, dass die Daten dafür sprechen, lieber jetzt als später zu handeln, während wir auch eine Anhebung um 50 Basispunkte nicht völlig ausschließen würden.



Anlagemöglichkeiten

Wir sind der Meinung, dass ein großer Teil der Abwärtsrisiken aufgrund höherer Preise, langsamerer Wachstumserwartungen und restriktiver Zentralbanken nun in europäischen Krediten eingepreist ist, und die Renditen von Unternehmensanleihen sehen attraktiv aus. Im weiteren Verlauf des Jahres könnte es zu einer leichten Schwäche kommen, wenn die Gewinnrevisionen nach unten korrigiert werden, aber im Moment glauben wir, dass das Potenzial für eine Stabilisierung der Kreditspreads vorhanden ist - idealerweise unterstützt durch eine nachhaltige, zukunftsorientierte EZB-Entscheidung. Vor diesem Hintergrund erscheinen Bankanleihen, insbesondere vorrangige Strukturen, attraktiv.