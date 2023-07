MARKTKOMMENTAR

Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK

„EZB hält sich die Tür für eine weitere geldpolitische Verschärfung offen.“

Düsseldorf, 27. Juli 2023 – Zum neunten Mal seit Sommer 2022 hat die Europäische Zentralbank die Leitzinsen für den Euro-Raum erhöht. Ähnlich wie die amerikanische FED setzte die EZB damit ihren geldpolitischen Kurs fort. Die Federal Reserve hatte am Mittwochabend bereits ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht.

Die EZB reagiert damit auf die weiterhin hohe Inflation in der Euro-Zone. Anders als auf der letzten Pressekonferenz hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde einen weiteren Zinsschritt auf der nächsten Ratssitzung nicht mehr quasi vorgezeichnet. Damit hat sie aber noch nicht das Ende des aktuellen Zinsanhebungzykluses angedeutet. Die Tür für eine weitere geldpolitische Verschärfung zu einem späteren Zeitpunkt bleibt offen. Denn obwohl der Preisdruck insgesamt schon deutlich nachgelassen hat, erweist sich die Kerninflationsrate als überraschend hartnäckig.

Lagarde steht mit dieser Auffassung nicht allein da. Der IWF hatte sich in seinem in dieser Woche veröffentlichten Weltwirtschaftsausblick so lange für die Beibehaltung eines restriktiven geldpolitischen Kurses stark gemacht, bis die Kerninflationsrate deutlich und nachhaltig gesunken ist. Diese Aussage passt exakt auf die Situation in der Eurozone, allerdings mit dem feinen Unterschied, dass der IWF für die Weltkonjunktur eine leichte Aufhellung sieht, wogegen das Wachstum in Europa schwach bleibt und der IWF Deutschland sogar in der Rezession sieht.

Eine konjunkturelle Besserung zeichnet sich für Europa im laufenden Jahr nicht wirklich ab, wie die schwachen Stimmungsindikatoren, insbesondere für Deutschland, aber auch die nachgebende Kreditnachfrage für den Euroraum signalisieren. Deshalb täte Europa eine Zinspause gut, wobei offen ist, ob diese gleichzeitig das Ende im aktuellen Zinsanhebungszklus implizieren würde.

Die EZB bringt sich also in eine angenehm flexible Ausgangsposition – das gab es in der Vergangenheit nicht oft.



