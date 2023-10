EZB beendet Wanderphase - DAX unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Heute um 14:15 Uhr wird die EZB über die Zinssätze entscheiden, eine Erhöhung wird nicht erwartet

Die EZB hob die Zinssätze im September um 25 Basispunkte an und teilte mit, dass sich die Zinssätze auf einem ausreichend restriktiven Niveau befinden

Der Euro steht seit einiger Zeit unter Druck, obwohl ein schwacher Euro nicht unbedingt ein Argument für eine hawkischere Ankündigung ist

Die EWU-Verbraucherpreisinflation fiel im September auf 4,3% im Jahresvergleich und wird im Oktober voraussichtlich unter 4% fallen

Entscheidung um 14:15 Uhr und Pressekonferenz um 14:45 Uhr. Es ist die Konferenz, die die Hauptaufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen wird

DAX und Euro bleiben unter Verkaufsdruck

EZB plant längere Phase mit hohen Zinssätzen

Die Erwartungen des Marktes deuten nicht darauf hin, dass es heute zu einer Zinserhöhung kommen wird. Die Inflation ist recht stark zurückgegangen und wird voraussichtlich weiter sinken, was eine Beibehaltung der Zinsen rechtfertigt. Um das Inflationsziel zu erreichen, wird die EZB jedoch wahrscheinlich die Botschaft aufrechterhalten, dass die Zinssätze für einen längeren Zeitraum unverändert bleiben werden. Mögliche Änderungen in der Form der Zinssätze sind möglicherweise erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres möglich, wenn die Realzinsen zu hoch werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir, dass eine der restriktivsten Phasen der jüngeren Geschichte im Gange ist.

Der reale Zinssatz (auf der Grundlage des Einlagensatzes) liegt nahe 0. Wie Sie sehen können, ist die Situation restriktiver als vor der Pandemie. Quelle: Bloomberg Finance LP

Die Erwartungen lassen keine Senkung erwarten. Mit Blick auf das nächste Jahr zeigt sich, dass die Chance für eine erste Senkung im Juni besteht, wobei eine Bewegung von mehr als -20 Basispunkten erwartet wird. Quelle: Bloomberg

Natürlich werden Stimmen laut, dass die Kürzungen in Anbetracht der sehr schwachen Wirtschaftslage schon früher erfolgen könnten. Die PMI-Indizes in den meisten Ländern der WWU liegen weiterhin unter 50 Punkten, was auf eine schwache Situation hindeutet. Hinzu kommen höhere Öl- und Gaspreise, die die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften, die stark von Energieimporten abhängig sind, weiter schwächen. Andererseits scheint es nicht so, als würde die Bank eine schnellere Zinssenkung beschließen, da die Prognosen auf ein Ziel erst im Jahr 2025 hindeuteten. Es sei daran erinnert, dass die Inflation in der WWU immer noch höher ist als in den USA, die Zinssätze jedoch niedriger sind. Dies erfordert, dass die Zinssätze für eine lange Zeit unverändert bleiben.

Der DAX /DE30 steht weiterhin unter starkem Angebotsdruck. Die Aktien werden auf breiter Front abverkauft, und außerdem hat der EURUSD seine jüngsten Rückgänge fortgesetzt, was zeigt, dass es an der Bereitschaft fehlt, europäische Vermögenswerte zu kaufen. Andererseits befindet sich der DE30 immer noch in der Nähe wichtiger Unterstützungen: den lokalen Tiefstständen vom März, der unteren Begrenzung des Abwärtstrendkanals und dem 38,2-Retracement der gesamten Aufwärtswelle, die im letzten Herbst begann. Wenn sich die EZB eindeutig dovish geben würde und auf wirtschaftliche Probleme hinweisen und eine mögliche schnellere Zinsanpassung im nächsten Jahr vorschlagen würde, bestünde die Chance auf eine Erholung vom DAX /DE30, was aber nicht unbedingt gut für den Euro wäre. Im Gegenzug könnten Hinweise darauf, dass die Zinssätze für einen längeren Zeitraum hoch bleiben, den Rückgang von EURUSD begrenzen.

Quelle: xStation5 von XTB

