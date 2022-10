EZB: Zinserhöhung um 75 Basispunkte erwartet

Kommentar von Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions, EMEA & LATAM bei T. Rowe Price







Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen im Vorfeld einer Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese wird voraussichtlich eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte durchführen. Die deutschen Erzeugerpreise stiegen im September um 2,3 % gegenüber dem Vormonat und um 45,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat, da die Energiepreise weiter in die Höhe schnellten. Auch bei Metallen, Vorleistungsgütern, Investitionsgütern, Gebrauchsgütern und Verbrauchsgütern wurden erhebliche Preissteigerungen verzeichnet. Die Stimmung der Anleger in Deutschland hat sich laut einer Umfrage des ZEW-Wirtschaftsforschungsinstituts im Oktober von einem Rekordtief erholt. Der Pessimismus hinsichtlich der aktuellen Lage nahm jedoch deutlich zu, da sich die wirtschaftlichen Aussichten weiter verschlechterten.





