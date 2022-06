EU verfehlt Klimaziel – Chance für Green-Tech Aktien?

Der letzte Bericht des Europäischen Rechnungshofs stellt der Europäischen Union ein vernichtendes Urteil hinsichtlich der Klimaziele aus. Zwar sind in den Jahren 2014 bis 2020 insgesamt 216 Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen geflossen, jedoch sind allem Anschein nach viele der Ausgaben nicht klimarelevant. Mindestens 72 Milliarden Euro wurden fälschlicherweise als klimarelevant veranschlagt – damit ist jeder dritte angegebene Euro keine klimarelevante Ausgabe. Vontobel bietet ein Strategie-Zertifikat mit der WKN VV1UQV an.

Der nächste Bericht des Europäischen Rechnungshofes zu den Klimazielen wird sich auf den Zeitraum von 2021 bis 2027 beziehen. Damit hat die Europäische Union einerseits großen Aufholbedarf aber auch noch Zeit, um das kommende Ausgabenziel zu erreichen. Insgesamt liegt das Ausgabenziel für die aktuelle Periode bei 30 Prozent des Gesamtetats – ein beachtliches Volumen und damit auch von großem Interesse für Anlegerinnen und Anleger. Doch wie findet man passende Unternehmen im Bereich erneuerbare Energie und wie könnte eine Strategie aussehen, die ökologisch nachhaltige Investitionen entsprechend der EU-Taxonomie abbildet?

Erneuerbare Energie für eine grüne Energiebilanz

Die Bilanz des Europäischen Rechnungshofes zeigt, dass die Investitionen ins Klima deutlich zunehmen müssen und die Auslegung des Begriffs «Klimarelevant» zukünftig strenger ausfallen muss. Die Schlussfolgerungen aus dem Bericht des Europäischen Rechnungshofes könnten sich als Kurstreiber für Aktien aus den entsprechenden Sektoren darstellen. Der Hauptprofiteur ambitionierter Klimaziele könnten die Erzeuger erneuerbarer Energien sein. Energie aus Wind- und Sonnenenergie, sowie Wasserkraft ist die Zukunft. Daher hat Vontobel für Sie den Vontobel Green Energy Strategy Index ins Leben gerufen. In dem Index finden sich Unternehmen aus den entsprechenden Bereichen, sowie die Zulieferer und Infrastrukturunternehmen. Auf diese Weise können Anlegerinnen und Anleger mit nur einer Transaktion auf 30 passenden Unternehmen auf erneuerbare Energien setzen.

Durch Zukunftstechnologien die Herausforderungen der Zukunft meistern

Doch die Energiewende ist nicht die einzige Möglichkeit, um von den zusätzlichen Ausgaben der Europäischen Union zu profitieren. Anlegerinnen und Anleger können auch auf die Unternehmen setzen, die Lösungen oder Technologien liefern, um die Herausforderungen aus Umwelt- und Klimaschutz zu bewältigen. So stellt die erneuerbaren Energien das Stromnetz vor neue Herausforderungen. Da der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht jeden Tag scheint sind neue Technologien zur Speicherung der Energie unerlässlich. Eine weitere zentrale Herausforderung der Zukunft ist die Ressourcenknappheit. Die wachsende Weltbevölkerung stellt ein immer größer werdendes Problem dar und in einigen Regionen der Erde ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser bereits jetzt nicht mehr allen Bevölkerungsschichten möglich. Daher könnte Unternehmen, die sich mit nachhaltiger Wasserversorgung beschäftigen, künftig ein besonderer Stellwert zukommen. Insgesamt deckt der Vontobel Green Technology Strategy Index die Bereiche erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung und nachhaltige Landwirtschaft ab. Dabei wird eine Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie zu nachhaltigen Investments von mindestens 30 Prozent angestrebt

Fazit

Die Erreichung der Umwelt- und Klimaziele wird künftig 30 Prozent der gesamten Gelder der Europäischen Union veranschlagen. Neben einer Erhöhung des Etats, von 20 Prozent in der letzten Periode auf die aktuellen 30 Prozent, könnte sich die erschreckende letzte Bilanz des Europäischen Rechnungshofes als Treiber für klimarelevante Ausgaben herausstellen. Dabei finden sich neben den Unternehmen, die sich mit erneuerbarer Energie beschäftigen, auch viele interessante Investitionsmöglichkeiten aus der zweiten Reihe. Die benötigte Infrastruktur oder die passenden Speichertechnologien sind für die Erreichung der Klimaneutralität unerlässlich. Dazu gewinnen Recycling und eine nachhaltige Wasserversorgung zunehmend an Bedeutung. Der Vontobel Green Energy Strategy Index und der Vontobel Green Technology Strategy Index machen diese Themen auch für Privatanlegerinnen und Privatanleger investierbar.