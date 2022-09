EU nimmt 7 Milliarden Euro auf

Die Europäische Union nimmt über eine fünfjährige Anleihe 7 Milliarden Euro auf (WKN A3K4DS).Bis zum Laufzeitende am 04.10.2027 wird ein Kupon in Höhe von 2,00% p.a. gezahlt, die erste Zinszahlung erfolgt am 04.10.2023. Gehandelt werden kann die Anleihe in privatanlegerfreundlichen Einheiten von mindestens 1 Euro, dies entspricht auch dem Mindestbetrag. Moody´s vergibt für die EU ein Aaa Rating.



