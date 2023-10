EU möchte USA und China auskontern

Ohne gute Analysen und Handelssignale kann man am Markt nicht erfolgreich handeln! Beides bekommst du von uns. Du kannst unser Full-Service Depotmanagement 14 Tage kostenlos testen:

Die Europäische Union (EU) plant, sich den Herausforderungen durch die Investitionen Chinas und der USA in grüne Technologien zu stellen. Die EU-Kommission plant die Einführung des "Net Zero Industry Act", der darauf abzielt, Genehmigungsverfahren für grüne Technologieprojekte zu beschleunigen. Darüber hinaus soll China von öffentlichen Ausschreibungen für solche Technologien ausgeschlossen werden, und die Bedingungen für staatliche Unterstützung sollen geschaffen werden. Das Hauptziel besteht darin sicherzustellen, dass bis 2030 mindestens 40 Prozent der jährlich installierten Wind- und Solarenergieanlagen, Batterien, Wärmepumpen, Elektrolyseure und Biogasanlagen in der EU produziert werden.

Der federführende Industrieausschuss im Europaparlament hat das Gesetz am Mittwoch überprüft und die industriepolitischen Ziele noch verschärft. Die Abgeordneten fordern, dass die EU nicht nur auf die heimische Produktion setzt, sondern auch einen Anteil von 25 Prozent am Weltmarkt für die abgedeckten Technologien erreicht. Dabei berücksichtigen sie die gesamte Lieferkette, angefangen bei Rohstoffen bis hin zu Vorprodukten. Die Schwelle, ab der eine Abhängigkeit von einem Land als zu groß angesehen wird, wurde gesenkt. Wenn mehr als die Hälfte der Nachfrage aus einem Land kommt, sollen Unternehmen aus diesem Land von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Zudem möchten sie die Vergabe stärker an Nachhaltigkeitskriterien binden, anstatt sich ausschließlich am Preis zu orientieren.

Die Liste der Technologien, die unter den "Net Zero Industry Act" fallen, wurde erheblich erweitert, insbesondere um Atomkraft, nachhaltige Flugzeugkraftstoffe, Wasserstoffinfrastruktur und Technologien für energieintensive Industriezweige sowie Recycling. Diese Liste wird regelmäßig von der Kommission überarbeitet.

Die Grünen haben Kritik an diesen Entwicklungen geäußert und gegen den vom Industrieausschuss eingebrachten Kompromiss gestimmt. Sie sind besorgt, dass die Liste der Technologien so erweitert wurde, dass praktisch jede Technologie als strategisch gilt. Sie argumentieren, dass eine erfolgreiche Industriepolitik im grünen Sektor einen klaren Fokus auf strategisch wichtige Technologien erfordert, anstatt alle Technologien gleichermaßen zu fördern. Christian Ehler (CDU), der Berichterstatter des Europaparlaments für dieses Thema, hingegen bezeichnet das Gesetz als "hochpolitische Blaupause für die notwendige industriepolitische Agenda der nächsten Legislaturperiode".

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, sollen Genehmigungsverfahren noch kürzer sein als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Für "reguläre Projekte" sollen die Behörden grünes Licht nach neun bis zwölf Monaten erteilen, während für "strategisch wichtige Projekte" sechs bis neun Monate vorgesehen sind. Eine neue Idee besteht darin, "Net Zero Industry Valleys" zu schaffen, in denen die Mitgliedstaaten Umweltprüfungen selbst durchführen sollen, um die Genehmigungsverfahren weiter zu beschleunigen.

Die Finanzierung soll auch aus den Einnahmen aus dem Emissionshandel erfolgen, wobei die Staaten mindestens 25 Prozent dieser Einnahmen reservieren sollen. Neben staatlichen Subventionen wird der Ausbau auch von der "Plattform für strategische Technologien" (STEP) und mittelfristig von einem Souveränitätsfonds gefördert.

Das Gesetz wird voraussichtlich Ende November vom Plenum des Europaparlaments abgestimmt. Angesichts der breiten Mehrheit im Ausschuss wird dies wahrscheinlich reine Formsache sein. Bevor das Gesetz jedoch in Kraft treten kann, muss das Parlament noch mit dem Ministerrat eine gemeinsame Position aushandeln. Die Entscheidung des Ministerrats steht noch aus, und dort wird ebenfalls über eine mögliche Erweiterung der Liste der Technologien und eine Aufnahme von Atomkraft diskutiert.

