EU emittiert GBP-Anleihe

Die Europäische Union begibt eine GBP-Anleihe (WKN A3LKWW) mit einem Emissionsvolumen in Höhe von einer Milliarde GBP. Bis zur Fälligkeit am 16.12.2030 wird ein jährlicher Kupon von 4,875% gezahlt, erstmalig am 16.12.2023. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Die kleinste handelbare Einheit beträgt ebenfalls 1.000 Nominale. S&P vergibt ein AAA Rating.