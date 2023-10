EU-Antwort auf Seidenstraße

Ohne gute Analysen und Handelssignale kann man am Markt nicht erfolgreich handeln! Beides bekommst du von uns. Du kannst unser Full-Service Depotmanagement 14 Tage kostenlos testen:

https://libertystockmarkets.de/

Mehr über uns erfährst du freilich auch auf unserem YouTube-Kanal. Dort findest du zahlreiche Video-Chartanalysen zu Aktien, Indexen und Rohstoffen:

https://www.youtube.com/@LibertyStockMarkets/videos

------------------------------------

Die Europäische Union, vertreten durch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, hat neue Infrastrukturprojekte mit aufstrebenden und Entwicklungsländern angekündigt. Diese Ankündigung ist Teil des laufenden Bemühens der EU, das Global Gateway-Programm zu entwickeln. Dieses Programm zielt darauf ab, eine Alternative zur Chinesischen Neuen Seidenstraße zu schaffen, obwohl die Umsetzung bisher noch Herausforderungen birgt.

Die EU verfolgt mit dem Global Gateway-Programm das Ziel, Ländern weltweit eine alternative Investitionsmöglichkeit zu den chinesischen Angeboten zu bieten. Dies soll ein Gegengewicht zu dem gigantischen chinesischen Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße darstellen. Ursula von der Leyen betonte, dass es für kein Land akzeptabel sein sollte, sich in die Abhängigkeit zu begeben, indem es seine Zukunft an ausländische Investoren verkauft.

Obwohl China nicht explizit genannt wurde, wird das Global Gateway-Programm als europäische Antwort auf Chinas ehrgeiziges Mega-Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße angesehen. Über 130 Länder beteiligen sich an diesem von Chinas Präsident Xi Jinping vor einem Jahrzehnt initiierten Großprojekt und haben dabei erhebliche Schulden bei China aufgenommen. Insbesondere im Westen gibt es Bedenken, dass China ärmere Länder in eine Schuldenfalle treibt und sie dadurch in eine unerwünschte Abhängigkeit bringt.

Die EU hatte bisher Schwierigkeiten, eine klare Antwort auf die massiven chinesischen Investitionen zu finden. Einige Beobachter, wie die Geoökonomin Katrin Kamin, hatten den Eindruck, dass die EU in dieser Hinsicht zurücklag und die Bedeutung der Neuen Seidenstraße als geoökonomisches Machtmittel nicht erkannt hatte. Doch nun definiert die EU langsam ihre Rolle neu.

Ursula von der Leyen erklärte, dass das Global Gateway den betroffenen Ländern "bessere Wahlmöglichkeiten" bieten werde. In vielen Teilen der Welt sind Investitionsmöglichkeiten häufig begrenzt und mit komplexen Verträgen und hohen Kosten verbunden. Dies kann sich negativ auf die Umwelt, die Arbeitsbedingungen und die nationale Souveränität auswirken.

Die EU-Initiative hat das ehrgeizige Ziel, bis zu 300 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen für Drittländer zu mobilisieren. Auf einem Treffen in Brüssel wurde eine Kooperation mit Vietnam vorgestellt, die unter anderem von der EU-Förderbank EIB und der deutschen KfW unterstützt wird und 500 Millionen Euro für die Energiewende in Vietnam bereitstellen soll.

Darüber hinaus wurden Vereinbarungen über wichtige Rohstoffe mit der Demokratischen Republik Kongo und Sambia angekündigt. Es wird an der Schaffung des Transafrikanischen Korridors gearbeitet, der den Süden der Demokratischen Republik Kongo und den Norden Sambias über den Hafen von Lobito in Angola mit den Weltmärkten verbinden wird. Auch Energiekooperationen mit Namibia, Kolumbien und Kasachstan sind in Planung.

Das Global Gateway-Programm wurde bereits Ende 2021 von der EU präsentiert und umfasst Projekte im Bereich Straßen, Häfen, Stromleitungen, Internetkabel und Solarparks, die die Wirtschaft von Entwicklungsländern und Schwellenländern fördern sollen. Bisher wurde jedoch noch kein Projekt aus diesem Programm umgesetzt.

Zugang zu unseren Analysen mit Handelssignalen erhältst du auf unserer Webseite durch Klick auf folgenden Link:

https://libertystockmarkets.de/

Zugang zu unseren Video-Analysen erhältst du auf unserem Kanal auf YouTube. Diesen erreichst du über folgenden Link:

https://www.youtube.com/@LibertyStockMarkets/videos

Disclaimer/Risikohinweis:

Die hier angebotenen Beiträge der Liberty Stock Markets GmbH dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um Finanzanalysen, sondern um journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen beziehungsweise Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die Mitarbeiter der Liberty Stock Markets GmbH können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der hier besprochenen Titel, Wertpapiere der besprochenen Unternehmen/Titel/Aktien halten und daher kann ein Interessenkonflikt bestehen.